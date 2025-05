Assemblée nationale

Une avancée importante pour garantir un accès égal à l'éducation

Poursuivant la 9 e session de la XV e Assemblée nationale, dans l'après-midi du 22 mai, les députés ont discuté en groupes des projets de Résolution sur l'exonération et le soutien des frais de scolarité pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves de l'enseignement général et les élèves suivant des programmes d'enseignement général dans les établissements d'enseignement du système éducatif national ; de Résolution sur l’universalisation de l’éducation préscolaire pour les enfants d’âge préscolaire de 3 à 5 ans.

Les députés ont salué la politique d'exonération et de soutien des frais de scolarité pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves de l'enseignement général et ceux qui suivent des programmes d'enseignement général dans les établissements d'enseignement du système éducatif national ainsi que l'importance et la signification de l'universalisation de l'éducation préscolaire pour les enfants d'âge préscolaire de 3 à 5 ans.

Selon eux, il s’agissait de politiques "humanistes" et d’une étape importante vers un accès égal à l’éducation.

L’impact de l’exonération des frais de scolarité est de réduire la charge financière des ménages, en aidant les personnes, en particulier celles dans les zones reculées, isolées et défavorisées, à réduire la pression financière, en particulier après la pandémie de COVID-19 et dans le contexte de la hausse des prix, contribuant ainsi à éliminer les barrières financières, en garantissant l’équité entre les écoles publiques et privées, urbaines et rurales, formelles et informelles.

Dans l’après-midi du même jour, les députés se sont réunis en groupe pour donner leurs avis sur le projet de Résolution sur la prolongation de la période d'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles comme stipulé dans la Résolution N°55/2010/QH12 de l'Assemblée nationale sur l'exonération et la réduction de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles, qui a été modifiée et complétée par un certain nombre d'articles conformément à la Résolution N°28/2016/QH14 et à la Résolution N°107/2020/QH14.

La majorité des députés ont soutenu la prolongation de la période d'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles jusqu'à la fin de 2030, considérant cela comme l'institutionnalisation de la politique du Parti et de l'État visant à s’intéresser à l'agriculture, aux agriculteurs et aux zones rurales.

