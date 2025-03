Le ministère de la Police assume la protection de la cybersécurité

Photo: CTV/CVN

Le ministère de la Police supervisera dix procédures administratives couvrant trois services publics. Il s’agit notamment de la délivrance, de la réémission, du renouvellement, de la modification et de la complétion des permis d’exploitation pour les produits et services de cybersécurité ; de la gestion des permis d’importation pour les produits de cybersécurité ; et de la délivrance de certificats pour les noms de domaine.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Duc Long, a souligné l’importance de ce transfert, le qualifiant de décision gouvernementale cruciale visant à garantir une approche centralisée et unifiée de la gouvernance de la cybersécurité, améliorant ainsi l’efficacité de la protection de la sécurité nationale dans le cyberespace.

Le vice-ministre de la Police, Pham Thê Tùng, a suggéré que le ministère de l’Information et de la Communication - qui fusionnera bientôt avec le ministère des Sciences et des Technologies - continue de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Police sur le travail politique et idéologique, tout en garantissant des politiques appropriées pour les fonctionnaires et les employés contractuels touchés par cette restructuration.

VNA/CVN