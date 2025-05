Une campagne nationale pour lutter contre la pollution plastique

Photo : BDT/CVN

Avec le thème "Lutte contre la pollution plastique", c’est la 2e fois en trois ans que les Nations unies choisissent ce sujet, témoignant de la priorité accordée à la crise des déchets plastiques, qui reste un défi majeur à l’échelle mondiale.

Selon le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), chaque année, environ 430 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, dont plus des deux tiers sont à usage unique. Seule une petite partie est recyclée ; le reste est incinéré ou mis en décharge, causant de lourdes conséquences pour l’environnement, les écosystèmes et la santé humaine.

Au Vietnam, les déchets plastiques deviennent un problème environnemental urgent. On estime que 1,8 million de tonnes de déchets plastiques sont générées chaque année, mais le taux de recyclage n’atteint qu’environ 27%. Cela surcharge les décharges, augmente la pollution des sols, de l’eau et de l’air, et affecte la santé publique, en particulier dans les grandes villes, les zones côtières et les régions rurales.

Face à cette situation, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié la circulaire N°2141/BNNMT-VP, lançant une campagne nationale en réponse à la Journée mondiale de l’environnement et au Mois de l’action pour l’environnement 2025, avec pour thème central : "Unissons-nous pour réduire les déchets plastiques - Diffusons un mode de vie écologique".

La campagne de cette année se décline en de nombreuses activités concrètes visant à changer les comportements communautaires et à encourager la responsabilité sociale envers l’environnement.

Les autorités locales, les organisations et les entreprises sont invitées à organiser des rassemblements, forums communautaires, journées "sans plastique à usage unique", à lancer des mouvements "zéro plastique" dans les écoles, marchés, supermarchés, bureaux… Sont également prévues des actions de collecte et de tri à la source, des expositions de produits recyclés, la présentation de modèles d’économie circulaire, ainsi que des opérations de nettoyage simultanées dans les zones urbaines, rurales et résidentielles.

Le ministère souligne le rôle crucial des médias multimédias dans cette campagne. Les autorités locales sont encouragées à intensifier la communication sur la législation environnementale sous des formes variées et modernes.

Photo : VNA/CVN

La communication sur les politiques publiques est considérée comme un levier essentiel pour renforcer l’application des lois, modifier les comportements, et transformer durablement la conscience et les actions des citoyens, notamment en ce qui concerne la réduction de l’usage du plastique jetable et le renforcement du tri et du recyclage à la source.

Le ministère recommande également de faciliter les investissements des entreprises dans les technologies de recyclage avancées et le développement de produits écologiques.

"Chaque citoyen, chaque élève, chaque fonctionnaire, chaque unité de production et de commerce peut devenir un+guerrier vert+, contribuant à bâtir un Vietnam sans déchets plastiques", a souligné un représentant du ministère.

La bonne mise en œuvre de cette campagne contribuera à rehausser la position du pays dans l’accomplissement de ses engagements pris lors de la COP28, ainsi que dans les accords internationaux sur la réduction des émissions et la protection de la planète.

"Agir aujourd’hui pour préserver demain" n’est plus un simple slogan, mais un choix vital pour protéger notre environnement de vie et l’avenir commun de l’humanité.

NDEL/VNA/CVN