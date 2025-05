Le Vietnam reconnu comme un pays à "faible risque" selon la réglementation anti-déforestation

>> Une nouvelle réglementation de l'UE à laquelle les entreprises vietnamiennes doivent s'adapter

Cette reconnaissance témoigne des efforts considérables du Vietnam en matière de gouvernance forestière et de développement durable. Elle facilitera grandement l’accès de ses produits agricoles et forestiers – notamment le café, le bois, le caoutchouc et autres marchandises phares – sur le marché européen, réputé pour ses normes strictes.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ce classement favorable, les exportations vietnamiennes vers l’Union européenne bénéficieront de procédures de contrôle allégées. Cela se traduira par une réduction significative des charges administratives pour les entreprises et une amélioration de leur compétitivité sur le marché européen.

L’EUDR, qui entrera pleinement en vigueur d’ici fin 2025, vise à freiner la déforestation mondiale en imposant une traçabilité stricte des chaînes d’approvisionnement de produits tels que le bois, le cacao, le soja, l’huile de palme, le bœuf et leurs dérivés, notamment le cuir, les meubles et le chocolat.

Parmi les pays évalués, seuls quatre – la Biélorussie, le Myanmar, la République populaire démocratique de Corée et la Russie – ont été classés comme présentant un « risque élevé ». D’autres, comme le Brésil et l’Indonésie, ont été désignés comme présentant un « risque standard ».

Le Vietnam, quant à lui, se distingue par son inclusion dans la catégorie la plus favorable, fruit d’une coopération étroite avec l’UE, notamment à travers l’Accord de partenariat volontaire (APV/FLEGT) sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et le commerce.

Selon Tran Van Cong, conseiller agricole du Vietnam auprès de l’UE, ce classement est le résultat d’un partenariat actif et continu, fondé sur des pratiques durables et la préservation de l’environnement. Il a souligné que cette évaluation profite non seulement au commerce bilatéral, mais reflète également l'engagement du Vietnam en faveur d’un développement économique vert et responsable.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’EUDR, la Commission européenne a également annoncé plusieurs mesures destinées à simplifier les démarches des entreprises, telles que la réutilisation possible des déclarations de diligence raisonnable précédemment soumises.

En complément de ces actions, la Commission Européenne a publié, dès le 15 avril, des guides techniques et documents explicatifs pour accompagner les parties prenantes dans cette transition. En 2024, la CE a considérablement renforcé son soutien aux pays partenaires. Elle a organisé plus de 300 réunions et 50 webinaires, et a même traduit les supports de formation dans 50 langues.

Par ailleurs, le budget du programme Team Europe a été porté à 86 millions d'euros. Ce financement vise à aider les économies en développement à adapter leurs chaînes d'approvisionnement aux exigences légales et durables de l'UE.

La Commission a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa collaboration avec le Vietnam et d'autres pays partenaires. L'objectif est de garantir une mise en œuvre efficace de l'EUDR, tout en veillant à ne pas entraver le commerce légitime ni freiner la croissance économique.

VNA/CVN