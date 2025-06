Le Vietnam et l’Inde évaluent et dynamisent leurs relations

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong et son homologue indien Periasamy Kumaran ont coprésidé, le 25 juin à New Delhi, la 13ᵉ consultation politique entre le Vietnam et l’Inde ainsi que leur 10ᵉ dialogue stratégique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

Les deux parties ont procédé à une évaluation globale de la coopération bilatérale, affirmant que les relations Vietnam - Inde connaissaient une dynamique positive, fondée sur une confiance politique élevée. Les accords de haut niveau, notamment ceux issus de la visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde en août 2024, sont en cours d’être mis en œuvre de manière efficace.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont engagées à renforcer leurs liens politiques à tous les niveaux et sur tous les canaux. La coopération entre les partis au pouvoir a été soulignée comme un fondement important pour maintenir la stabilité et approfondir les relations bilatérales.

Dans la perspective de la célébration des 10 ans du partenariat stratégique global (2016–2026), des visites de haut niveau sont prévues en 2025 afin de marquer cette étape importante et d’ouvrir une nouvelle phase de développement.

La coopération en matière de défense et de sécurité a été réaffirmée comme un pilier stratégique essentiel. Les discussions ont porté sur le renforcement des formations conjointes, le partage de technologies et l’industrie de la défense.

Sur le plan économique, bien que les échanges commerciaux aient atteint près de 15 milliards de dollars en 2024, ce niveau reste inférieur au potentiel réel. Les deux parties ont convenu de rechercher des mesures innovantes pour augmenter les échanges dans un sens équilibré, tout en garantissant la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties ont en outre décidé d’exploiter activement le potentiel de coopération dans les domaines des technologies émergentes et stratégiques, telles que l’intelligence artificielle (IA), les terres rares et les technologies de l’information (TI), de promouvoir la création de fonds de recherche conjoints.

Le dialogue a également mis en lumière les liens culturels et religieux historiques entre les deux pays. Plus de 500.000 touristes indiens ont visité le Vietnam en 2024, et plus de 70 vols directs hebdomadaires relient désormais les deux pays. La coopération en matière d’éducation et d’échanges entre les peuples est appelée à se renforcer.

Concernant les questions régionales et internationales, le Vietnam et l’Inde ont convenu de collaborer étroitement pour faire face à des défis de sécurité tels que le terrorisme, la criminalité transnationale.... L’Inde a réaffirmé son attachement à la politique « Agir vers l’Est », plaçant le Vietnam comme un partenaire important dans la région.

Au cours de son séjour, Nguyen Manh Cuong a été reçu par le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar.

Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer les visites de haut niveau et de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans le cadre de sa visite, Nguyen Manh Cuong a également rencontré plusieurs hauts responsables indiens à New Delhi et à Mumbai, notamment le conseiller adjoint à la sécurité nationale Pavan Kapoor, le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie Rajesh Agrawal, ainsi que le secrétaire général du Parti BJP Vinod Tawde.

