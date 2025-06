Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire du PCC de Shanghai

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Chine

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue sénégalais à Tianjin

>> Le PM travaille avec des multinationales sur les infrastructures et l’agroalimentaire

Chen Jining a affirmé que Shanghai attachait une grande importance à la coopération avec le Vietnam. En 2024, le commerce bilatéral a dépassé 18,6 milliards de dollars et les collaborations en matière d’investissement, de science et technologie, de formation, de tourisme et d’échanges entre les peuples ont obtenu des résultats encourageants.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam considérait le développement de l’amitié avec la Chine comme un choix stratégique, une exigence objective et une priorité absolue dans sa politique étrangère globale. Le Parti et le gouvernement vietnamiens soutiennent activement les ministères, secteurs et localités dans l’élargissement de la coopération mutuellement bénéfique avec les localités chinoises, y compris Shanghai.

Une coopération substantielle

Il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux avec les localités vietnamiennes, en particulier avec Hô Chi Minh-Ville, et de promouvoir une coopération substantielle dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la connectivité stratégique de développement, notamment dans les infrastructures de transport, les villes intelligentes et vertes, et l’innovation.

Le Premier ministre a souhaité que Shanghai ouvre davantage son marché aux produits phares vietnamiens, facilite la participation des entreprises vietnamiennes aux activités de promotion du commerce et du tourisme organisées par la ville, et intensifie les coopérations dans le tourisme, la culture, le sport et la formation. Il a appelé à l’augmentation des bourses d’études pour les étudiants vietnamiens dans les universités de qualité de Shanghai. Le Vietnam, a-t-il affirmé, accueille favorablement et soutient les investissements accrus des entreprises de Shanghai.

Chen Jining a exprimé la volonté de Shanghai de mettre en œuvre les perceptions communes entre les hauts dirigeants des deux pays, de renforcer les échanges de délégations, d’approfondir la coopération économique et commerciale, et de collaborer étroitement dans les domaines de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des villes intelligentes et de la formation de ressources humaines qualifiées. Il a également souligné l’importance des échanges culturels, éducatifs et touristiques dans le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale Chine – Vietnam.

Il a partagé les expériences de Shanghai en matière de gestion urbaine moderne, de protection de l’environnement, de développement d’un centre financier international et d’une zone de libre-échange, et a affirmé la disponibilité de Shanghai à continuer de partager son expertise et à soutenir le Vietnam dans ces domaines.

VNA/CVN