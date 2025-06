Échanges populaires Vietnam - Chine : plaidoyer pour un engagement plus profond

Les échanges entre les peuples sont devenus l’un des six piliers clés des efforts déployés par le Vietnam et la Chine pour renforcer leurs relations bilatérales, notamment à l’heure où les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement.

L’année 2025 a été officiellement proclamée «Année des échanges humanistes Vietnam - Chine», une initiative chaleureusement accueillie par les universitaires, les experts et les jeunes des deux pays.

Dans une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Thi Phuong Hoa, ancienne directrice adjointe de l’Institut d’études chinoises et rédactrice en chef adjointe de la Revue d’études chinoises, a présenté une série de propositions visant à approfondir et à élargir les échanges entre les peuples de manière à contribuer de manière significative à l’amitié durable entre les deux pays.

Selon elle, les efforts visant à renforcer ces liens doivent se faire à deux niveaux supérieur et local. Au niveau supérieur, des politiques et des cadres clairement définis sont essentiels. Au niveau local, des initiatives concrètes et pratiques doivent être menées pour favoriser les interactions humaines directes. Ensemble, ces dimensions cultivent la confiance, renforcent la compréhension mutuelle et construisent des liens résilients entre les peuples des deux pays.

Une véritable amitié entre les nations, a-t-elle souligné, doit reposer sur le respect mutuel, une compréhension sincère et une perception juste. À cette fin, les efforts d’information et de sensibilisation du public doivent être larges et coordonnés entre les différents ministères, secteurs et organisations des deux pays. Il est crucial que ces initiatives ne se limitent pas aux seuls efforts gouvernementaux. Les acteurs de la société civile - universitaires, artistes, entrepreneurs et communautés - doivent également jouer un rôle actif.

Culture, éducation et santé

Traditionnellement, les échanges entre les peuples se sont concentrés sur la culture, l’éducation et la santé. Cependant, à l’avenir, ils devraient être élargis à des domaines tels que l’économie, la science, la technologie et la durabilité environnementale. Parmi ceux-ci, la coopération économique s’avère essentielle, car elle constitue un moyen concret de renforcer les liens entre les deux peuples.

Lorsque les consommateurs vietnamiens ont accès à des produits chinois de haute qualité, cela répond non seulement à la demande du marché, mais améliore également l’image de la Chine au Vietnam. À l’inverse, l’appréciation croissante des produits agricoles et des exportations vietnamiens par les consommateurs chinois renforce la confiance, a-t-elle ajouté.

L’investissement joue également un rôle important. Si les entreprises chinoises implantées au Vietnam s’engagent à adopter des pratiques durables et socialement responsables - en créant des emplois, en protégeant l’environnement et en contribuant au développement local - elles peuvent améliorer considérablement la perception de la Chine par le public vietnamien. Ainsi, l’investissement devrait être considéré non seulement en termes économiques, mais aussi comme un puissant moyen de cultiver l’amitié bilatérale, selon l’experte.

Tournée vers l’avenir, Nguyên Thi Phuong Hoa a souligné la nécessité d’une coopération sectorielle plus ciblée pour enrichir les liens interpersonnels. L’agriculture, par exemple, offre un immense potentiel. Compte tenu de l’importance des échanges agricoles entre les deux pays, des échanges entre agriculteurs vietnamiens et chinois devraient être organisés et porter sur les techniques de culture, la transformation post-récolte et les modèles de production innovants. De tels échanges permettraient de créer des liens communautaires précieux et de renforcer le tissu social des relations bilatérales.

Le tourisme constitue une autre piste concrète. Alors que la Chine offre actuellement des exemptions de visa aux ressortissants de 47 pays, le Vietnam pourrait exhorter la Chine à envisager une entrée sans visa ou à des frais réduits pour les voyageurs vietnamiens afin de faciliter le tourisme, les échanges éducatifs et la compréhension culturelle.

L’experte a ajouté que le Vietnam a déjà fait des progrès dans le développement de la diplomatie interpersonnelle. Le Forum populaire Vietnam-Chine en est un exemple notable. Malgré sa taille modeste, ce forum rassemble des universitaires, des professionnels et des défenseurs de longue date de la coopération bilatérale. Ces rencontres servent de plateformes pour un dialogue franc et constructif sur les défis et les opportunités auxquels la relation est confrontée, et proposent des recommandations concrètes et sectorielles.

Pour élargir l’impact de ces initiatives, il est également important de mobiliser les voix de personnalités publiques influentes, de personnalités médiatiques et d’influenceurs sur les réseaux sociaux afin de mobiliser le public, en particulier les jeunes générations. Parallèlement, la communication doit être étendue aux groupes traditionnellement moins impliqués, tels que les agriculteurs, les ouvriers de l’industrie et d’autres secteurs d’activité. Des stratégies de communication accessibles doivent être mises en œuvre pour aider ces communautés à mieux comprendre la Chine et l’évolution de la dynamique de la coopération bilatérale. En diversifiant les publics cibles, les mécanismes d’échange interpersonnel peuvent devenir plus inclusifs et résilients.

Comme l’a souligné le Quotidien du Peuple de Chine, le fondement des relations sino-vietnamiennes repose sur les personnes. L’étroite interaction entre les citoyens des deux pays constitue un courant vital de l’amitié, contribuant à une communauté d’avenir partagée de portée stratégique. L’Année des échanges humanistes 2025 présente une opportunité opportune et précieuse d’approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la sensibilisation du public à l’amitié traditionnelle et de consolider davantage les fondements sociétaux des relations bilatérales dans une nouvelle période, a-t-elle conclu.

