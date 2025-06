L'AN doit être à l'avant-garde de l'application de l'IA et de la transformation numérique

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé le 25 juin à Hanoï une conférence thématique consacrée à l'application de l'intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique au service des activités parlementaires.

Dans son discours d'ouverture, il a souligné que depuis le début de l'année, l'AN a appliqué progressivement des solutions d'IA pour soutenir ses travaux et a obtenue des résultats initiaux encourageants.

Selon lui, dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique, l'AN adopté la Résolution 193 visant à expérimenter des mécanismes et politiques spécifiques pour promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique à l'échelle nationale. La loi sur la science, la technologie et l'innovation, actuellement en cours d'examen, constituera une base juridique importante pour accélérer ces priorités.

Photo: VNA/CVN

Trân Thanh Mân a insisté sur la nécessité pour l'AN de jouer un rôle de pionnier dans l'application de l'IA et de la transformation numérique. Il a rappelé que depuis plusieurs années, les députés utilisent des tablettes numériques pour accéder aux documents, limitant ainsi l'utilisation du papier.

Lors de sa 9e session, l'AN a mis en service l'application "Quốc hội 2.0" intégrant des fonctionnalités d'IA, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de ses activités. Trân Thanh Mân a salué la contribution du groupe Viettel dans le déploiement de ce système et a invité l'ensemble des députés et fonctionnaires parlementaires à renforcer l'utilisation des technologies, à améliorer leurs compétences et à adapter leurs méthodes de travail.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de transformation numérique de l'AN pour la période 2025-2030, il est nécessaire de procéder de manière proactive à la révision, à la finalisation et à la normalisation des processus professionnels, afin de garantir l'application efficace des nouvelles technologies dans l'exécution des missions.

En outre, Trân Thanh Mân a demandé au Bureau de l'AN de donner la priorité à la numérisation des dossiers, d'accélérer l'application des technologies et de l'IA, dans le but d'obtenir des résultats concrets et des avancées significatives en matière de développement scientifique, d'innovation et de transformation numérique.

Évoquant l'initiative "Alphabétisation numérique pour tous", lancée par le secrétaire général du Parti Tô Lâm, il a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen, sans distinction d'âge ou de statut social, de renforcer ses connaissances en matière de science, de technologie et de numérique.

VNA/CVN