Une nation en puissance, en position, en confiance

Photo : VNA/CVN

Malgré les conflits persistants dans le monde, la paix, la coopération et le développement demeurent les tendances dominantes. Le Vietnam a désormais davantage d’opportunités de participer aux forums régionaux et internationaux, de s’impliquer dans la résolution des défis mondiaux et d’affirmer sa position, sa puissance et sa crédibilité.

La tendance à l’intégration, notamment économique, se renforce avec l’émergence de chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, offrant au Vietnam de nouvelles perspectives en matière de marchés, d’investissement, et d’application des technologies au service du développement durable.

Par ailleurs, la quatrième révolution industrielle - avec l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets, le Big Data, le cloud computing… - stimule la recherche, l’innovation technologique, et la modernisation sociale. La période allant jusqu’en 2030 est essentielle pour redéfinir l’ordre mondial, et représente une opportunité pour le Vietnam de renforcer sa position et d’atteindre les objectifs du centenaire de la fondation du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le taux de pauvreté est réduit à 1,93%

Près de 40 ans après le lancement du Renouveau (Đổi mới), sous la direction du Parti et grâce à la mobilisation du peuple, le Vietnam a su exploiter ses potentiels, mobiliser ses ressources et accumuler suffisamment de puissance pour une percée future. Ces acquis se manifestent dans tous les domaines :

Sur le plan politique, le Parti communiste du Vietnam affirme son rôle et sa légitimité dans la direction de la société. L’édification du Parti et du système politique a produit des résultats significatifs, notamment dans la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage, renforçant l’intégrité et l’efficacité du système.

Sur le plan économique, le Vietnam a accompli des progrès remarquables. D’un pays pauvre et en retard, il est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire. En 2023, la taille de l’économie était 96 fois supérieure à celle de 1986, parmi les 20 premières économies en matière de commerce et d’attraction des investissements étrangers. En 2024, elle a dépassé 470 milliards de dollars, se classant au 32e rang mondial.

Sur le plan social, le développement économique a été accompagné d’un engagement fort pour l’équité sociale et les droits humains. Le taux de pauvreté est tombé à 1,93% (contre 60% en 1986). L’indice de développement humain (IDH) a connu des avancées notables.

Photo : VNA/CVN

Faire entrer le pays dans une nouvelle ère

Sur le plan de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères, malgré un contexte mondial complexe, le Vietnam reste fidèle à ses principes d’indépendance, de souveraineté, d’unité et d’intégrité territoriale. Il s’intègre activement sur la scène internationale, joue un rôle accru dans de nombreuses organisations et forums multilatéraux, contribuant de manière proactive à la paix et à la stabilité mondiales. Selon l’orientation du XIIIe Congrès national du Parti, le Vietnam est un "ami, partenaire fiable, membre actif et responsable de la communauté internationale". Le pays entretient des relations diplomatiques avec 194 États membres de l’ONU, dont 13 partenariats stratégiques globaux et de nombreux partenariats stratégiques ou globaux avec des puissances régionales et mondiales.

Dans son discours de clôture du 10e Plénum du Parti (septembre 2024), le secrétaire général Tô Lâm a affirmé : "Forts des acquis des 40 années de Renouveau, unis dans tout le Parti, le peuple et l’armée, bénéficiant d’opportunités nouvelles et sous la direction éclairée du Parti, nous avons réuni toutes les conditions nécessaires et les documents du XIVe Congrès national du Parti doivent définir des orientations stratégiques et des mesures fondamentales pour libérer les forces productives, maximiser les ressources intrinsèques, tirer parti des ressources extrinsèques, avec les ressources intrinsèques et l’humain comme fondement, et la science, la technologie et l’innovation comme leviers pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère - l’ère de progrès de la nation vietnamienne".

La réalité démontre que cette nouvelle ère - bien définie sur le plan théorique - est également fondée sur des conditions concrètes. Grâce aux grandes réalisations dans tous les domaines, nous pouvons fièrement affirmer, comme l’a souligné feu le secrétaire général Nguyên Phu Trong : "Notre pays n’a jamais disposé d’une telle stature, d’un tel potentiel, d’une telle position et d’un tel prestige international qu’aujourd’hui".

VNA/CVN