Électricité et électronique : le Vietnam et l'Inde explorent les opportunités de coopération

Le Bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé le 17 juin un webinaire sur la coopération dans les secteurs de l'électricité et de l'électronique entre le Vietnam et l'Inde.

Lors de l'ouverture, Bùi Trung Thuong, conseiller commercial à l'ambassade du Vietnam en Inde, a souligné le rôle du Vietnam en tant que centre de production électronique majeur, notamment dans l'électronique grand public et l'assemblage, grâce à la présence de grandes multinationales telles que Samsung, Apple, Intel et LG. Le Vietnam dispose d'atouts stratégiques : position géographique, main-d'œuvre abondante et infrastructures modernes, lui conférant un fort potentiel pour devenir l'un des principaux centres de fabrication de produits électriques et électroniques de la région et du monde.

Photo : BCT/CVN

Il a émis son espoir que ce webinaire permettrait aux entreprises des deux pays de renforcer leurs liens, partager des informations sur les marchés et suivre les tendances technologiques, posant ainsi les bases d'une coopération concrète en matière d'investissement et d'activités commerciales.

Veer Sagar, président du Conseil de promotion des exportations de produits électroniques et de logiciels (ESC), a rappelé que les relations commerciales bilatérales se sont intensifiées depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange ASEAN-Inde (AIFTA) en 2010. Il a encouragé à exploiter les avantages de cet accord, en particulier dans les secteurs électrique et électronique, pour réduire la dépendance envers certains marchés dominants.

Vinod Sharma, directeur général de Deki Electronics et président de la Fédération de l'industrie indienne de l'État de l'Uttar Pradesh, a mis en avant le potentiel de coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que la fabrication de composants électroniques, la conception d'équipements électriques, la technologie de l'Internet des objets industriel (IoT) et les solutions de recharge de véhicules électriques.

Il a cité les politiques de soutien de l'Inde comme "Make in India", "Digital India" et des programmes visant à encourager la production de composants électroniques, ce qui constitue une excellente opportunité pour les entreprises des deux pays d'investir ensemble, de transférer des technologies et d'élargir le marché.

En collaborant étroitement, l'Inde et le Vietnam peuvent bâtir ensemble des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, durables et autonomes. Ce lien stratégique apportera non seulement des avantages économiques bilatéraux, mais contribuera également au développement global de la région Asie.

VNA/CVN