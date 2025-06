L’Assemblée nationale approuve la liste des vice-présidents et des membres du Conseil électoral national

Le matin du 26 juin, les députés ont adopté par vote la liste des quatre vice-présidents et des dix-huit membres du Conseil électoral national, soumise à l’approbation de l’Assemblée nationale (AN).

Selon la résolution, le Conseil électoral national comprend quatre vice-présidents et quatorze membres. La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, est nommée vice-présidente permanente du Conseil et cheffe du sous-comité du personnel.

Photo : VNA/CVN

Les trois autres vice-présidents sont Nguyên Hoa Binh, vice-Premier ministre permanent, Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, vice-présidente de la République.

Les membres du conseil sont : Lê Minh Hung, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Duy Ngoc, chef de la Commission centrale de contrôle du PCV, Nguyên Trong Nghia, chef de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Parti, Phan Van Giang, ministre de la Défense, Luong Tam Quang, ministre de la Police, Nguyên Khac Dinh, vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai, vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, vice-président de l’Assemblée nationale, Pham Thi Thanh Tra, ministre de l’Intérieur et cheffe adjointe de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyên Thanh Hai, cheffe de la Commission chargée des députés de l’AN et cheffe adjointe de la Commission centrale d’organisation du Parti, Lê Quang Tung, secrétaire général de l’AN et chef de son bureau, Lâm Van Mân, président du Conseil des ethnies de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Tuyên, présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Bui Quang Huy, premier secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

La présente résolution entre en vigueur à compter de sa date d’adoption par l’Assemblée nationale.

VNA/CVN