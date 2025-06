Initiatives vietnamiennes pour une Asie prospère et au développement durable

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a estimé que dans un monde marqué par la polarisation politique, la fragmentation économique, les disparités de développement et les inégalités croissantes entre riches et pauvres, l’Asie est confrontée à de nombreuses difficultés. Cependant, les opportunités et avantages existent également, et sont non seulement réels, mais de plus en plus nombreux. Par ailleurs, l’Asie demeure une région où la confiance et l’espoir sont indispensables, car elle repose sur des fondations solides en matière politique, économique, culturelle et sociale.

Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que l’Asie dispose de toutes les bases et fondements nécessaires pour continuer à se développer, progresser et affirmer de plus en plus son rôle de pilier et de locomotive dans l’économie mondiale. Il a proposé cinq axes stratégiques pour bâtir une Asie prospère et au développement durable :

Défendre avec constance les valeurs fondamentales

Premièrement, l’Asie est à l’avant-garde dans la poursuite résolue de l’objectif de maintien d’un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement, tout en défendant avec constance les valeurs fondamentales dans les relations internationales.

Deuxièmement, l’Asie prend les devants dans le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire et l’économie du partage ; elle opère une transition marquée du statut "d’usine du monde" vers celui de "centre mondial d’innovation".

Troisièmement, elle joue un rôle de premier plan dans la connexion des chaînes de valeur, la promotion de l’intégration et des liens économiques mondiaux. L’Asie doit être le moteur d’un nouveau jeu – un nouveau parcours fondé sur l’esprit "avancer ensemble – arriver ensemble – agir ensemble – profiter ensemble – gagner ensemble", dans une logique "d’intérêts harmonisés et de partage des risques".

Quatrièmement, l’Asie est pionnière dans la promotion de l’esprit entrepreneurial, de l’innovation et du développement des entreprises. Elle s’attache à améliorer le climat d’investissement et d’affaires, en garantissant transparence et compétitivité internationale. Le Forum économique mondial (WEF) joue, à cet égard, un rôle particulièrement important dans l’attraction des entreprises et investisseurs du monde entier vers l’Asie.

Cinquièmement, l’Asie est en tête dans le renforcement des liens culturels et sociaux, en plaçant l’humain au centre de toutes les politiques et stratégies de développement. Elle valorise la diversité dans l’unité, encourage la convergence, limite les désaccords et favorise une connectivité inclusive et intégrée – notamment pour les jeunes générations.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a également proposé deux initiatives concrètes : le "Réseau d’innovation asiatique" et le "Portail d’information pour l’innovation asiatique" afin de renforcer les liens entre les instituts de recherche, les universités régionales et de soutenir les petites et moyennes entreprises.

Le Vietnam est prêt à contribuer activement à ces initiatives et souhaite la coopération du WEF, de la Chine et des autres pays partenaires, a-t-il déclaré.

Après le discours d’ouverture, le Premier ministre a échangé avec les intervenants sur la situation mondiale et les solutions pour faire face aux défis communs de la région.

Pour surmonter les défis, il a estimé qu’il est nécessaire de faire preuve de courage, de persévérance et de fermeté dans la poursuite des objectifs de paix, de coopération et de développement, tout en garantissant l’équité et la sécurité sociale afin que personne ne soit laissé pour compte.

Une économie autonome mais ouverte

Le Premier ministre a insisté sur l’importance de la solidarité, du multilatéralisme et du respect des valeurs fondamentales de chaque nation. Il a également évoqué la nécessité d’une économie autonome mais ouverte et profondément intégrée au monde.

Interrogé sur la notion de "soft power", il a affirmé qu’il s’agit d’utiliser judicieusement les ressources et avantages existants pour générer une plus grande valeur ajoutée. Pour le Vietnam, la notion de "soft power" est comprise dans un sens large. Elle englobe : une ligne idéologique juste et adaptée au développement national ; un cadre institutionnel apte à forger la compétitivité du pays ; les traditions culturelles et l’histoire héroïque de la nation ; la solidarité et l’union nationale ; le leadership éclairé du Parti ; l’aspiration à contribuer au bien commun - en particulier la capacité à mobiliser, au bon moment et au bon endroit, la force des jeunes générations, des citoyens et des entreprises.

La session s’est conclue avec un consensus fort sur l’importance de renforcer la coopération pour une Asie prospère et durable.

VNA/CVN