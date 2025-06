Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue singapourien

WEF Tianjin 2025

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que les ministères et secteurs vietnamiens mettent activement en œuvre les résultats des visites de haut niveau entre les deux pays. Il a souligné l'importance d'élaborer rapidement le Programme d'action 2025-2030 pour concrétiser le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour.

Photo : VNA/CVN

Afin de créer un nouvel élan pour promouvoir le développement économique du Vietnam dans les temps à venir, Pham Minh Chinh a proposé à Singapour de renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines prioritaires tels que l'économie numérique, l'économie verte et le développement des centres financiers internationaux. Il a également invité Singapour à continuer d'étendre le modèle des parcs industriels VSIP vers des zones intégrant des villes intelligentes et le commerce numérique. Le Vietnam souhaite aussi bénéficier du soutien singapourien dans la formation des ressources humaines qualifiées à court et long terme.

Le Premier ministre Lawrence Wong a salué ces propositions et a exprimé sa volonté d'intensifier la coopération bilatérale. Il s'est également dit prêt à renforcer la collaboration en matière d'importation de riz vietnamien afin de garantir la sécurité alimentaire de Singapour.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment par le biais du canal du Parti ; d'intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, en particulier dans les secteurs des hautes technologies, des énergies renouvelables, de l'exportation d'électricité éolienne, des échanges de crédits carbone, des infrastructures intelligentes, du développement urbain durable et de la cybersécurité.

Ils ont aussi discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de la solidarité au sein de l'ASEAN pour la paix et la stabilité régionales.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du président vietnamien Luong Cuong au président singapourien à participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre 2025.

VNA/CVN