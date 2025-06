L’amitié et les liens économiques Vietnam - Cambodge s’approfondissent

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Kampuchea Presse (AKP) à cette occasion, le diplomate vietnamien a souligné que "le bon voisinage, l’amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme" entre les deux pays ont été cultivés par des générations de dirigeants et de citoyens, et continuent de se renforcer.

Il a souligné que la coopération économique, commerciale et d’investissement demeure un pilier essentiel des relations bilatérales. Les hauts dirigeants des deux pays en ont fait une priorité de collaboration jusqu’en 2030.

Depuis la signature de l’Accord de coopération commerciale et économique entre le Vietnam et le Cambodge, les liens commerciaux et d’investissement ont connu une croissance remarquable, contribuant considérablement au développement socio-économique de chaque pays et facilitant la collaboration dans divers domaines, a-t-il poursuivi.

De 117 millions de dollars seulement en 1998, date de signature de l’accord, leurs échanges commerciaux ont atteint 10,1 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre a augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre environ 5,5 milliards de dollars rien qu’au cours des cinq premiers mois de cette année et devrait dépassera les 12 milliards de dollars cette année.

Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et son deuxième marché d’exportation, après les États-Unis. Il est également un importateur majeur de produits agricoles essentiels au Cambodge, tels que le riz, les noix de cajou, le manioc et le caoutchouc.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu a mis en avant plusieurs accords commerciaux bilatéraux, notamment l’accord commercial transfrontalier, l’accord de promotion et de protection des investissements, les plans annuels de promotion commerciale et un protocole d’accord sur les infrastructures commerciales transfrontalières.

Il s’est dit confiant qu’avec la croissance de leurs économies, leurs atouts économiques complémentaires, le dynamisme de leurs communautés d’affaires et leur solide amitié, les deux pays sont bien placés pour développer davantage leurs échanges commerciaux et atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars dans les années à venir.

En matière d’investissement, le Vietnam se classe parmi les quatre premiers investisseurs étrangers au Cambodge, avec 215 projets pour un montant total de 2,94 milliards de dollars. Les entreprises vietnamiennes sont présentes dans 18 des 25 localités provinciales du Cambodge, investissant dans l’agriculture, les télécommunications, la banque, la finance, l’agroalimentaire, l’exploitation minière, l’aviation et le tourisme. Nombre de ces projets ont contribué de manière significative au développement socio-économique du Cambodge, en améliorant les infrastructures, en créant des emplois, en augmentant les revenus des travailleurs locaux et en soutenant des initiatives de protection sociale.

Dans un contexte d’évolution des flux d’investissement mondiaux, le Cambodge s’impose comme une destination attractive, suscitant un intérêt croissant des entreprises vietnamiennes. Nombreux sont ceux qui envisagent ou prévoient d’investir, nouveaux ou plus, au Cambodge, notamment dans la capitale Phnom Penh et dans les provinces de Svay Rieng, Kampot, Takeo, Kratie, Moldulkiri, Rattanakiri, Preah Shihanouk et Preah Vihear. Les principaux domaines d’intérêt comprennent l’agriculture à grande échelle, la transformation agricole, les télécommunications, la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’exploitation minière et les matériaux de construction.

Pour stimuler les investissements, le diplomate a proposé que les deux pays renforcent leurs activités de promotion du commerce et de l’investissement, notamment en organisant des forums d’affaires, des conférences sur la promotion de l’investissement et des salons du tourisme, ainsi qu’en créant des zones économiques frontalières. Un exemple notable est le dialogue commercial Vietnam - Cambodge organisé par l’ambassade du Vietnam et l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge en avril, qui a réuni plus de 150 entreprises vietnamiennes en quête d’opportunités au Cambodge.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu s’est dit optimiste quant au fait que les relations politiques et diplomatiques étroites, la proximité géographique, la similitude culturelle et l’amélioration du climat des investissements dans les deux pays créeront des conditions favorables à une expansion commerciale accrue, au bénéfice de leurs entreprises et de leurs populations.

Évoquant les 58 années de relations bilatérales, il a réaffirmé que la paix, la stabilité et le développement d’une nation sont aussi ceux de l’autre. Il a souligné qu’à mesure que les deux pays se renforcent, maintiennent leur unité et cultivent leur amitié, ils seront mieux placés pour relever les défis du paysage mondial d'aujourd'hui.

