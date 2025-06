Cultiver l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global Vietnam - Inde

Une conférence internationale mettant en avant le rôle du Président Hô Chi Minh dans l’amitié et la solidarité entre le Vietnam et l’Inde s’est tenue à New Delhi, avec la participation de plus de 60 délégués indiens et vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

L’événement, présidé par le membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Trong Nghia, en visite de travail en Inde du 4 au 6 juin, marquait le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2025) et le 114e anniversaire de son départ pour le salut national (5 juin 1911-2025).

Les intervenants indiens ont rendu hommage à l’héritage du Président Hô Chi Minh, symbole mondial d’intégrité, de simplicité et d’esprit révolutionnaire. Ils ont souligné les liens historiques profonds entre le Vietnam et l’Inde, notamment à travers l’amitié durable entre le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nehru. Ils ont salué le mélange de marxisme et d’humanisme oriental de Hô Chi Minh, ainsi que son influence durable sur les sociétés vietnamienne et indienne.

Le Professeur Chintamani Mahapatra, fondateur et président honoraire de l’Institut Kalinga d’études indo-pacifiques et rédacteur en chef de l’Indian Foreign Affairs Journal, a déclaré que la politique indienne "Agir à l’Est", qui accorde une place particulière au Vietnam, trouvait son origine dans les liens étroits que le Président Hô Chi Minh a tissés avec des dirigeants indiens tels que le Premier ministre Jawaharlal Nehru, dès les premières années de l’indépendance.

Photo : VNA/CVN

Kusum Jain, présidente du Comité de solidarité Inde-Vietnam (IVSC), a déclaré que la diplomatie populaire du Président Hô Chi Minh avait favorisé la solidarité internationale. Elle a rappelé comment le mouvement de solidarité au Bengale-Occidental est né du soutien massif au Vietnam pendant la résistance contre les États-Unis. Selon elle, la présence de rues et d’une statue dédiées à Hô Chi Minh dans le centre de Calcutta témoigne de la profonde affection que le peuple indien lui porte.

Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti et vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que le Président Hô Chi Minh a toujours placé la révolution vietnamienne dans le contexte plus large des mouvements progressistes mondiaux et a assumé la responsabilité du Vietnam envers la cause commune de l’humanité.

Nguyên Trong Nghia , qui est secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du PCV, a affirmé que l’amitié entre le Vietnam et l’Inde constitue un précieux héritage du passé et un atout pour l’avenir, qui continue de prospérer grâce à la confiance politique, aux affinités culturelles et aux objectifs de développement communs.

Pendant leur séjour, Nguyên Trong Nghia et sa suite ont déposé des fleurs devant la statue de Hô Chi Minh, dans le parc du G20 à New Delhi, afin de rendre hommage à leur histoire commune.

Photo : VNA/CVN

Lors de rencontres distinctes avec des dirigeants du Parti communiste d’Inde (CPI), du Parti communiste d’Inde marxiste (CPI-M) et du Bharatiya Janata Party (BJP), il a évoqué le renforcement des relations interpartis, le partage d’expériences en matière de construction de partis et de médias, ainsi que le soutien mutuel lors des forums multilatéraux interpartis.

Les dirigeants des partis indiens ont salué les récentes avancées socio-économiques du Vietnam et ont exprimé leur intérêt pour une coopération plus étroite entre les collectivités locales vietnamiennes et indiennes.

Le secrétaire général du CPI a salué les progrès réalisés par le Vietnam en matière de développement sous la direction du PCV et a félicité le pays pour la célébration réussie du 50e anniversaire de la réunification nationale. Il a également salué les récentes orientations politiques et les progrès socio-économiques du Vietnam. De son côté, le secrétaire général du CPI-M a exprimé son intérêt pour la promotion de la coopération entre le Kerala et les collectivités locales vietnamiennes.

Le vice-président du BJP, au pouvoir en Inde, a réaffirmé l’engagement du gouvernement Modi à renforcer les liens avec le Vietnam. Il a souligné la forte croissance économique des deux pays ces dernières années et a identifié cette dynamique comme un moteur essentiel du renforcement de la coopération. Les deux parties ont convenu de promouvoir les liens entre les deux parties, notamment par des échanges de haut niveau et des activités de coopération concrète, à l’approche du 10e anniversaire du partenariat stratégique global en 2026.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec la délégation vietnamienne, le ministre de la Culture et du Tourisme, Gajendra S. Shekhawat, et le ministre d’État auprès du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion, TS.L. Murugan, ont réaffirmé les liens culturels, civilisationnels et religieux entre les deux nations.

La partie indienne s’est engagée à poursuivre son soutien aux projets de préservation, de formation et de restauration culturelles au Vietnam, notamment la conservation en cours du sanctuaire de My Son. Les deux pays ont également convenu d’approfondir leur coopération dans les domaines du journalisme, du cinéma et des infrastructures numériques, et de tirer parti des liens culturels et éducatifs pour stimuler le tourisme et les échanges populaires.

Nguyên Trong Nghia a souligné l’engagement ferme du Vietnam à renforcer le Partenariat stratégique global à l’approche de son 10e anniversaire en 2026 et a appelé à la mise en œuvre effective des accords de haut niveau. Il a insisté sur le rôle de la diplomatie culturelle et a remercié l’Inde pour son soutien à la promotion de la culture vietnamienne à l’étranger.

Lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et les expatriés vietnamiens, Nguyên Trong Nghia a présenté les quatre résolutions clés du PCV concernant les sciences et les technologies, l’intégration internationale, l’élaboration des lois et le développement du secteur privé. Il a appelé la communauté vietnamienne en Inde à rester unie et à contribuer activement au développement national, en tant que pont d’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN