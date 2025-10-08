Le Vietnam et les États-Unis visent à finaliser les négociations sur les droits de douane

Les négociations sur les droits de douane réciproques entre le Vietnam et les États-Unis progressent de manière très positive et les deux parties s’efforcent de conclure les négociations d’ici novembre, selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân.

Lors d’une conférence de presse, mercredi 8 octobre à Hanoï, le responsable du commerce a déclaré que depuis l’annonce par l’administration du président Donald Trump de l’imposition de droits de douane réciproques au Vietnam à la fin juillet, des négociations techniques étaient en cours.

"Au cours de la semaine écoulée, les deux parties ont négocié régulièrement et sans interruption", a-t-il déclaré. "Jusqu’à présent, les États-Unis ont jugé les discussions très positives, ce qui rend leur issue très prometteuse".

Selon le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân, une délégation vietnamienne devrait se rendre aux États-Unis en octobre afin de finaliser l’accord avant novembre. "C’est l’objectif", a-t-il souligné, notant que la fermeture actuelle du gouvernement américain pourrait potentiellement affecter le rythme des négociations.

"Si les États-Unis rencontrent des obstacles internes, nous resterons patients, maintiendrons le contact et maintiendrons la dynamique. Pour l’instant, l’issue semble plutôt positive", a-t-il déclaré.

Plus tôt, lors d’une rencontre avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung, le 24 septembre à New York, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que le président Donald Trump espérait que les deux parties concluraient rapidement les négociations visant à mettre en œuvre l’accord fiscal, dans l’intérêt de tous.

Le 31 juillet, le président Donald Trump a publié un décret visant à ajuster les droits de douane réciproques, réduisant ainsi le taux imposé au Vietnam de 46% annoncé le 2 avril à 20%.

Depuis la fin avril 2025, le Vietnam et les États-Unis ont mené plusieurs cycles de négociations, tant au niveau technique que ministériel, portant sur des domaines clés tels que les droits de douane, les règles d’origine, les douanes, l’agriculture, les mesures non tarifaires, le commerce numérique, les services et l’investissement, la propriété intellectuelle, le développement durable, les chaînes d’approvisionnement et la coopération commerciale.

Lors de la conférence de presse, le ministère de l’Industrie et du Commerce a également révélé que le Vietnam augmentait ses importations en provenance des États-Unis afin de promouvoir sa balance commerciale.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 23,6% sur un an pour atteindre 13,7 milliards de dollars.

Les États-Unis demeurent le principal marché d’exportation du Vietnam, avec des exportations atteignant 112,8 milliards de dollars, en hausse de 27,7%.

Parmi les autres marchés d’exportation majeurs figurent la Chine (49,6 milliards de dollars, en hausse de 11,3%), l’Union européenne (41,7 milliards de dollars, en hausse de 9,3%), l’ASEAN (28,5 milliards de dollars, en hausse de 2,9%) et le Japon (19,7 milliards de dollars, en hausse de 9%).

Le Vietnam continue de bénéficier d’un excédent commercial, qui s’est établi à 16,8 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de cette année. Cela contribue significativement à la stabilité macroéconomique et aux réserves de devises.

Le chiffre d’affaires total des importations et exportations sur les neuf premiers mois de cette année a atteint 680,6 milliards de dollars, en hausse de 17,3% sur un an. En l’absence de perturbations majeures, le chiffre d’affaires annuel devrait franchir un nouveau cap d’environ 900 milliards de dollars.

Afin d’atteindre son objectif pour 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera de suivre de près l’évolution de la politique tarifaire américaine et de collaborer avec les agences compétentes des deux pays afin de résoudre les problèmes émergents, minimisant ainsi le risque de mesures commerciales défavorables à l’encontre des produits vietnamiens.

Par ailleurs, le Vietnam prévoit de lancer des négociations en vue de deux nouveaux accords de libre-échange (ALE) avec le Mercosur et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) au quatrième trimestre 2025, de promouvoir des négociations avec le Pakistan et de conclure les négociations sur l’ALE entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange dans le courant de l’année.

