Quang Ninh intensifie sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune"

La province septentrionale de Quang Ninh déploie des mesures énergiques et décisives afin de contrôler et de combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

L'objectif est d'accomplir les tâches urgentes et essentielles, notamment de remédier aux lacunes existantes pour obtenir la levée rapide du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits aquatiques vietnamiens.

Selon les données du Comité populaire provincial, Quang Ninh a enregistré et mis à jour la totalité de ses 4.116 navires de pêche de 6 mètres et plus sur la base de données nationale Vnfishbase. Le taux de délivrance des permis de pêche a atteint 99,2%, avec seulement 34 navires encore en cours d'examen. Par ailleurs, le taux d'inspection technique valide a progressé de 5%, atteignant 93,1%.

Les autorités provinciales ont traité plus de 449 cas d'infraction depuis le début de l'année 2025, infligeant des amendes totalisant plus de 6,29 milliards de dôngs (environ 238.600 dollars). Le nombre de navires non conformes a significativement diminué, passant de 579 à 85.

Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que la province se concentrait sur le règlement définitif de 34 navires de pêche non autorisés et de 51 autres dont le certificat d’inspection technique est expiré. Un système de surveillance des navires, opérationnel 24h/24, permet d'alerter en temps réel les embarcations à risque d'intrusion dans les eaux étrangères.

Pour renforcer le contrôle, un système de traçabilité des captures a été mis en place sur neuf points temporaires. Des campagnes conjointes de sensibilisation, menées par les autorités locales, les gardes-frontières et la police, guident activement les pêcheurs dans l'installation et la déclaration des informations. L'objectif est de garantir la mise à jour à 100% de tous les navires dans le système de traçabilité, à chaque départ et à chaque retour au port.

Le vice-président du Comité populaire provincial a également recommandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'étudier un mécanisme pour attirer les investissements privés dans les services logistiques de la pêche, notamment dans les zones de refuge contre les tempêtes. Il a également suggéré d'interconnecter les logiciels de gestion des navires (VNFISHBASE, traçabilité, données d'infraction) pour une gestion plus efficace.

Quang Ninh réaffirme son engagement à agir avec détermination et rigueur pour combler les lacunes et sanctionner les infractions liées à la pêche INN. La province contribue ainsi de manière significative aux efforts nationaux visant la levée rapide du "carton jaune" de la CE.

VNA/CVN