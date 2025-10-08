Exportations des produits de l’élevage : 447,5 millions de dollars en neuf mois

Selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits de l’élevage du pays ont atteint environ 447,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 18,6% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Le lait et les produits laitiers ont notamment rapporté 89 millions de dollars, en baisse de 4,9%, tandis que la viande, les abats et les sous-produits comestibles ont totalisé 150,9 millions de dollars, en hausse de 27,4%.

Selon les données du ministère, les recettes d’exportation ont atteint 53,7 millions de dollars pour le seul mois de septembre.

Face au durcissement des exigences du marché international et à l’intensification de la concurrence, le ministère a demandé aux localités de développer des modèles d’agriculture circulaire et biosécuritaire performants, et de promouvoir les liens entre les entreprises et les agriculteurs. Ces efforts visent à renforcer le contrôle tout au long de la chaîne de production, à valoriser l’élevage local et à attirer davantage d’investissements étrangers dans l’agriculture de haute technologie.

Les autorités, les associations et les provinces ont également été chargées de renforcer les mesures de lutte contre la contrebande transfrontalière d’animaux et de produits connexes afin de créer un environnement commercial sain, de stimuler la production animale liée à la transformation pour une plus grande valeur ajoutée et d’intensifier la promotion commerciale.

Le ministère a enfin appelé à la création de zones indemnes de maladies, au renforcement des études de marché et des prévisions, ainsi qu’au soutien aux entreprises dans la planification de la production et l’expansion des marchés.

Ces mesures visent à maintenir la dynamique de croissance et à améliorer la compétitivité mondiale du secteur de l’élevage vietnamien.

VNA/CVN