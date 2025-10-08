Le Vietnam accueille le Congrès mondial 2025 de la FIATA

Le Congrès mondial 2025 de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) s’est ouvert le 8 octobre à Hanoï, réunissant plus de 1.000 délégués venus de plus de 100 pays et territoires autour du thème "Logistique verte et résiliente".

L’événement a proposé des discussions de haut niveau, une exposition de plus de 120 stands et un programme de réseautage B2B alimenté par des plateformes numériques modernes. Parmi les participants figuraient des dirigeants gouvernementaux, des décideurs politiques, des responsables d’associations logistiques, des dirigeants d’entreprises mondiales de logistique, de transport et d’import-export, ainsi que des experts de grandes organisations internationales.

Le président de la FIATA, Turgut Erkeskin, a déclaré que ce thème était à la fois urgent et opportun, alors que le secteur logistique mondial est confronté à des transformations majeures induites par l’évolution des flux commerciaux, la volatilité géopolitique, la croissance du e-commerce, les changements technologiques et les pressions en faveur du développement durable.

Les transitaires sont au cœur de ces évolutions, garantissant la fiabilité du transport des marchandises pour les populations et la planète, malgré la montée des tendances protectionnistes, a-t-il ajouté.

Selon Turgut Erkeskin, la logistique verte est devenue essentielle à la responsabilité environnementale, à la conformité réglementaire et à la compétitivité des entreprises. Les pressions en faveur de la décarbonation et de la construction de réseaux d’approvisionnement durables proviennent des marchés d’exportation, des consommateurs et des engagements climatiques mondiaux.

Le congrès offre aux entreprises une plateforme pour partager des solutions et définir des stratégies d’adaptation rapide aux changements mondiaux, a-t-il souligné.

Représentant le pays hôte, Dào Trong Khoa, président de l’Association vietnamienne des entreprises de logistique (VLA), a déclaré que cet événement non seulement confirme la position croissante du Vietnam sur la scène logistique mondiale, mais reflète également la confiance et la coopération internationales.

Le congrès a bénéficié d’un soutien fort du gouvernement, notamment du Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que du soutien des ministères, des agences et du monde des affaires, a-t-il souligné.

Selon Dào Trong Khoa, le chiffre d’affaires commercial total du Vietnam devrait dépasser les 800 milliards de dollars en 2025, soutenu par une économie dynamique et profondément intégrée. Le secteur logistique du pays compte plus de 45.000 entreprises, dont plus de 5.000 transitaires internationaux, contribuant ainsi significativement à la croissance nationale.

Évalué entre 70 et 80 milliards de dollars, le marché logistique vietnamien a le potentiel de devenir un nouveau pôle de l’ASEAN, soutenu par les stratégies gouvernementales en matière de logistique verte, d’infrastructures modernes et d’intégration mondiale. Parmi celles-ci figurent la Stratégie nationale pour une croissance verte 2021-2030 et le Plan d’action national pour une croissance verte, qui identifient la logistique comme l’un des 18 secteurs prioritaires.

Ces initiatives soutiennent l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à renforcer sa compétitivité. Actuellement, les coûts logistiques représentent 16 à 18% du PIB, soit un niveau supérieur à la moyenne mondiale de 10 à 12%, tandis que le secteur contribue à hauteur de 8 à 10% aux émissions de CO₂, soulignant la nécessité de réduire les coûts et de rendre les opérations plus écologiques.

Au cours de ce congrès de cinq jours, les discussions porteront sur le commerce électronique transfrontalier, la transformation numérique, l’innovation pour une logistique durable, le développement de la chaîne du froid et l’expansion du transport fluvial et ferroviaire, moteurs clés de chaînes d’approvisionnement durables. L’un des temps forts sera la remise du Prix des Jeunes Professionnels de la Logistique (YLP), qui récompense les jeunes leaders innovants qui façonnent l’avenir du secteur.

Au-delà d’être un forum d’échange de connaissances, le congrès offre aux entreprises vietnamiennes des opportunités de développer des partenariats mondiaux, d’attirer des investissements étrangers dans les infrastructures logistiques et de promouvoir le rôle croissant du Vietnam en tant que plateforme logistique dynamique dans la région Asie-Pacifique.

La FIATA, une organisation non gouvernementale représentant les entreprises de transport de fret et de logistique dans environ 150 pays et territoires, comprend 113 associations nationales et plus de 6.000 membres individuels, représentant quelque 40.000 entreprises dans le monde.

