Le Vietnam appelle à développer une logistique verte, numérique et durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le 8 octobre à Hanoï, lors du Congrès mondial 2025 de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), à mettre en œuvre cinq accélérations pour développer une logistique mondiale verte, numérique et durable.

>> Le secteur logistique vietnamien a un grand potentiel de développement

>> Le Vietnam demande de l’aide de la FIATA pour faire face à l’augmentation du fret maritime

>> Le Vietnam accueillera le congrès mondial de la FIATA 2025

Photos : VNA/CVN

Dans le contexte actuel de mondialisation et d’intégration internationale profonde, la logistique affirme de plus en plus son rôle de "vaisseau sanguin" de l’économie, de pont entre la production, la circulation, la distribution et la consommation, a-t-il souligné devant plus de 1.039 délégués venus de plus de 100 pays réunis pour le plus grand événement annuel de l’industrie logistique mondial, du 6 au 10 octobre à Hanoï.

Le chef du gouvernement a proposé à la FIATA, les entreprises internationales d’accélérer l’innovation et la transformation numérique dans la logistique; la coopération dans le développement d’une logistique verte et durable; la coopération dans la formation des ressources humaines de haute qualité dans le secteur de la logistique; la connexion des lignes de transport et des centres logistiques entre les pays, les régions et le monde ; et la connexion logistique des modes de transport.

La logistique comme "vaisseau sanguin" de l’économie

Dans le contexte actuel de mondialisation et d’intégration internationale profonde, la logistique affirme de plus en plus son rôle de "vaisseau sanguin" de l’économie, de pont entre la production, la circulation, la distribution et la consommation, a-t-il souligné.

Il a déclaré que de nombreux facteurs peuvent agir sur les chaînes d’approvisionnement régionales et internationales, sur les activités de production et d’entreprise, la circulation des biens des entreprises. Il est donc nécessaire de promouvoir le multilatéralisme et de nouer des liens pour la paix, la coopération et le développement, afin d’assurer une vie heureuse et prospère à tous les peuples du monde, sans laisser personne de côté.

Photos : VNA/CVN

Situé sur les routes maritimes et aériennes internationales, avec un littoral de plus de 3.200 km et un riche réseau de ports maritimes, d’aéroports et de postes-frontières, le Vietnam réunit toutes les conditions pour devenir un important centre logistique régional.

Le Vietnam considère la logistique comme l’un de ses trois moteurs de croissance, un facteur fondamental pour connecter les industries manufacturières et les localités, et connecter le Vietnam au reste du monde, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Ces derniers temps, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions synchrones et drastiques pour le développement de l’industrie logistique ; en développant les infrastructures de transport avec les cinq modes de transport : aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire. Le pays a promulgué de nombreuses politiques d’incitation fortes pour les entreprises et les investisseurs du secteur de la logistique, a-t-il poursuivi.

Le pays a travaillé à garantir les conditions les plus favorables pour les entreprises nationales et étrangères, à garantir leurs droits et intérêts légitimes et légaux, et à garantir la stabilité politique, la sécurité et l’ordre social, le maintien de l’indépendance, de l’intégrité territoriale, un environnement des investissements transparent et sûr tout en poursuivant le perfectionnement des institutions et des politiques pour promouvoir le partenariat public-privé et la coopération multipartite dans ce secteur, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le Congrès de la FIATA 2025 sur le thème "Logistique verte et adaptation rapide" comme une opportunité de promouvoir une coopération plus étroite, de façonner ensemble une industrie logistique mondiale plus verte, plus intelligente et plus moderne qui contribue activement au commerce, à l’investissement, à la croissance et à la prospérité commune de l’humanité.

VNA/CVN