Des projets visant à porter le PIB par habitant à 8.500 dollars d'ici 2030

Le gouvernement a fixé des objectifs de développement national pour la décennie à venir, visant à porter le PIB par habitant à environ 8.500 dollars d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Cet objectif est fixé par la Résolution N°306 récemment publiée par le gouvernement concernant les ajustements au plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Selon ce plan, le secteur des services devrait représenter plus de 50% du PIB, l'industrie et la construction plus de 40%, tandis que l'agriculture, la sylviculture et la pêche en représenteraient moins de 10%.

L'objectif de croissance annuelle moyenne de la productivité du travail est d'environ 7% pour la période 2021-2030, avec une hausse à plus de 8,5% entre 2026 et 2030.

La productivité totale des facteurs (PTF) devrait contribuer à plus de 55% de la croissance globale.

La Résolution appelle au développement rapide des infrastructures numériques et de données afin de soutenir la transformation numérique nationale et de bâtir un gouvernement, une économie et une société numériques, l'économie numérique devant représenter environ 30% du PIB.

Objectifs sociaux

D'ici 2030, le Vietnam vise à maintenir un taux de fécondité de remplacement de 2,1 enfants par femme et une population d'environ 105 millions d'habitants.

L'indice de développement humain (IDH) devrait atteindre 0,78 et l'espérance de vie moyenne environ 75,5 ans.

La part de la main-d'œuvre agricole sera ramenée sous la barre des 20% de la population active, tandis que la qualité et la stabilité de l'emploi seront améliorées.

L'éducation doit atteindre un niveau régional avancé, le Vietnam s'efforçant de figurer parmi les 10 meilleurs pays asiatiques en matière d'enseignement supérieur.

Au moins huit universités devraient figurer parmi les 200 meilleures d'Asie et au moins un établissement parmi les 100 meilleures au monde dans des disciplines spécifiques, selon des classements internationaux réputés.

Les services de santé doivent être modernisés pour atteindre des normes régionales avancées, grâce à un réseau national de santé complet garantissant des services équitables, de qualité et efficaces.

Le plan met également l'accent sur la création d'un environnement culturel dynamique, la préservation et la promotion de l'identité nationale, et le développement des industries culturelles.

Chaque province et chaque ville de l'administration centrale doivent disposer d'au moins trois institutions culturelles clés : un centre culturel ou artistique, un musée et une bibliothèque.

Pôles de croissance nationaux

La résolution définit un cadre pour le développement socio-économique de l'espace, incluant la planification régionale, les liens interrégionaux et la création de pôles de croissance nationaux et de corridors économiques.

Photo : VNA/CVN

La région de croissance du Nord sera centrée sur Hanoï et les zones situées le long des routes périphériques 4 et 5, des routes nationales 5 et 18, ainsi que des autoroutes CT01, CT04, CT05, CT07 et CT09, englobant les localités de Hai Phong, Bac Ninh, Thai Nguyên, Phu Tho, Ninh Binh, Hung Yên et Quang Ninh.

Hanoï servira de pôle de croissance

La région de croissance du Nord sera un pôle de croissance en matière de ressources humaines de haute qualité, de sciences et technologies, d'innovation et d'économie numérique, et constituera un pôle national pour l'économie, la culture, l'éducation, la santé et l'innovation.

La région de croissance du Sud englobera les zones situées le long des routes nationales 22, 13, 1 et 51, de l'autoroute Nord-Sud et de la route périphérique 4, traversant Hô-Chi-Minh-Ville, les provinces de Dong Nai et de Tây Ninh.

Hô Chi Minh-Ville servira de pôle de croissance

La région de croissance du Sud sera le moteur de la région et du pays dans les domaines de l'économie, de la finance, du commerce, des services, de la santé, de l'éducation et des technologies.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement prévoit de développer un écosystème régional d'innovation, de promouvoir la transformation numérique et d'établir un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville afin de positionner le Vietnam au sein du réseau financier mondial.

La région de croissance du Centre comprendra les zones côtières des localités de Huê, Dà Nang, Quang Ngai et Gia Lai, Dà Nang étant le pôle de croissance.

L'accent sera mis sur le développement des centres urbains côtiers, des pôles de tourisme maritime, des industries pétrochimiques et énergétiques, de la construction automobile et des industries connexes, ainsi que sur le développement des ports maritimes, des aéroports et des services logistiques.

La région de croissance du delta du Mékong s'articulera autour de la ville de Can Tho et des provinces d'An Giang, Vinh Long et Dông Thap, reliées par des autoroutes clés telles que Cân Tho - Vinh Long, An Huu - Cao Lanh, Cao Lanh-Rach Soi, Chau Dôc - Cân Tho - Soc Trang, Hà Tien - Rach Gia - Bac Liêu, ainsi que la zone spéciale de Phu Quoc.

Cân Tho servira de pôle de croissance

La région ambitionne de devenir une plaque tournante des services, du tourisme, de la logistique et de l'agro-industrie, ainsi qu'un centre national des sciences, des technologies et de l'innovation agricoles.

L'île de Phu Quôc doit devenir un centre international d'écotourisme et de services, reliant le Vietnam aux principaux pôles économiques régionaux et mondiaux.

La région de croissance du Centre-Nord couvrira les zones situées le long de l'autoroute Nord-Sud, de la route nationale 1 et de la route côtière, et sera reliée aux principales zones économiques urbaines et côtières de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

La région deviendra un pôle national de raffinage pétrochimique, de métallurgie, de construction mécanique et de construction automobile, tout en favorisant les industries émergentes telles que l'électronique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies numériques afin de stimuler le développement socio-économique régional.

Le gouvernement établira également progressivement des zones de croissance sur la côte Centre-Sud et dans les Hauts plateaux du Centre, en se concentrant sur Khanh Hoa, Lam Dông et les provinces voisines.

VNA/CVN