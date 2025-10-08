Connectivité verte

Les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises tracent la voie d'un avenir durable

Un forum de dialogue économique Vietnam - Thaïlande, intitulé "Vision stratégique pour les investisseurs et les chefs d'entreprise 2025", s'est tenu le 7 octobre à Bangkok. L'événement a réuni plus d'une centaine de représentants d'entreprises thaïlandaises ainsi que de nombreux experts juridiques des deux pays.

>> Le Vietnam et la Thaïlande dynamisent leurs liens économiques

>> Vietnam - Thaïlande : coopération renforcée en matière de lutte contre la drogue

>> Renforcer la coopération économique Vietnam - Thaïlande dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a souligné dans son allocution que le Partenariat stratégique intégral établi en mai 2025 entre les deux pays a marqué une nouvelle phase de coopération, plus substantielle, les deux nations visant désormais un objectif de 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2026.

La Thaïlande est actuellement le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et se positionne comme le neuvième investisseur étranger au Vietnam, avec un capital social total enregistré dépassant les 14 milliards de dollars (en 2023), réparti dans des secteurs clés tels que l'énergie, la vente au détail, l'agroalimentaire, les matériaux verts et la logistique.

De grands conglomérats ainsi que des petites et moyennes entreprises thaïlandaises sont fortement implantés au Vietnam. Des groupes majeurs comme PTT, SCG, Central Retail, B.Grimm Power, Gulf Energy et CP Group ne se contentent pas d'étendre leur présence, mais opèrent également une transition vers des domaines verts et durables, en parfaite adéquation avec l'orientation de développement du Vietnam, a indiqué l’ambassadeur.

Dans le domaine de l'investissement direct étranger (IDE), le diplomate a réaffirmé que la Thaïlande demeure un investisseur de premier plan au Vietnam depuis plusieurs années, se maintenant dans le Top 10 des pays et territoires investissant au Vietnam et au deuxième rang au sein de l'ASEAN (derrière Singapour).

Au cours du premier semestre de cette année, les entreprises thaïlandaises ont lancé 19 nouveaux projets au Vietnam, avec un capital social total enregistré dépassant 869,65 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 11 fois par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du niveau d'investissement thaïlandais le plus élevé au Vietnam pour un premier semestre sur la période 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a également souligné les réformes vigoureuses mises en œuvre par le gouvernement vietnamien, motivées par la conviction profonde qu'un environnement transparent, efficace et favorable aux investisseurs est la clé du développement durable. Il a ainsi affirmé la volonté du Vietnam d'accompagner les entreprises thaïlandaises sur la voie d'un partenariat à long terme, mutuellement bénéfique, visant un avenir de connectivité, de prospérité et de durabilité pour les deux pays.

Tout au long de la session plénière, intitulée "Libérer la croissance et les opportunités : Investir au Vietnam", les avocats de Baker McKenzie Vietnam ont présenté des sujets d'un grand intérêt pour les entreprises et les investisseurs, tels que les tendances et perspectives d'investissement dans les secteurs de croissance du Vietnam, les dernières mises à jour des lois vietnamiennes sur l'investissement et les entreprises, les restructurations gouvernementales, les paquets de relance économique et les réformes réglementaires, ainsi que la manière dont les investisseurs thaïlandais peuvent tirer parti des opportunités d'affaires et d'investissement transfrontalières.

Wynn Pakdeejit, associé directeur du cabinet Baker McKenzie Thaïlande, a conclu : "Le Vietnam est en train de devenir l'une des économies les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est, dotée de fondamentaux solides et d'une main-d'œuvre jeune et qualifiée, soutenue par un gouvernement qui s'efforce d'être à l'avant-garde de la réforme."

Ce forum, organisé par la Fédération des industries thaïlandaises en collaboration avec Baker McKenzie, cabinet d'avocats de renommée mondiale, visait à fournir aux entreprises des perspectives pratiques sur l'environnement juridique et réglementaire dans la région de l'ASEAN. L'objectif principal était d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises, renforçant ainsi l'investissement bilatéral et stimulant les échanges économiques et commerciaux entre les deux nations.

VNA/CVN