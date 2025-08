Washington réduit ses droits de douane sur le Vietnam, sans effet sur les IDE

>> Vietnam - États-Unis : conversation téléphonique entre Tô Lâm et Donald Trump

>> Vietnam - États-Unis : se collaborer pour concrétiser le contenu des discussions de haut niveau

>> Les crevettes s’exportent bien aux États-Unis malgré les craintes liées aux droits de douane

Photo : VNA/CVN

Cette réduction, fruit positif des négociations bilatérales, reflète le statut croissant du Vietnam comme partenaire commercial clé des États-Unis en Asie du Sud-Est, a déclaré Lê Quang Minh à l'Agence Vietnamienne d’Information.

Ce droit, en vigueur à compter du 7 août 2025 et tel que défini dans un décret signé par le président Donald J. Trump, est nettement inférieur à ceux imposés à d'autres grands exportateurs, notamment l'Inde (25 %), le Canada (35%) et la Chine (50%). Lê Quang Minh a qualifié le taux de 20% de "relativement approprié", compte tenu de l'excédent commercial considérable du Vietnam avec les États-Unis.

Il s'agit à la fois d'un défi et d'un moteur pour le Vietnam, qui souhaite approfondir ses réformes et renforcer sa compétitivité, a-t-il déclaré, soulignant que la réduction des droits de douane reflète l'importance du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Par ailleurs, la différence tarifaire "modérée" avec les pays voisins tels que la Thaïlande, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, qui s'élèvent tous à 19%, pourrait légèrement réduire la compétitivité des produits vietnamiens face à ces concurrents, mais il est peu probable qu'elle ait un impact significatif sur les flux d'investissement, a-t-il estimé.

Photo : VNA/CVN

Pour obtenir de nouvelles réductions, éventuellement pour des secteurs spécifiques, les ministères et agences vietnamiens devraient poursuivre le dialogue avec leurs homologues américains afin de favoriser un environnement commercial équitable et mutuellement bénéfique, a-t-il conseillé.

Il a souligné la nécessité d'une plus grande transparence du marché, notamment en ce qui concerne les règles d'origine des produits, afin de répondre aux préoccupations des États-Unis concernant la fraude commerciale et les transbordements illégaux. Il est également essentiel d'accompagner et de soutenir les entreprises pour renforcer leur compétitivité et diversifier leurs marchés d'exportation, a-t-il ajouté.

Les entreprises vietnamiennes, a-t-il insisté, doivent investir dans la recherche et le développement, accroître le contenu local de leurs produits et créer des marques indépendantes pour accroître leur valeur et se défaire de leur rôle de pôle de production à bas coûts. Ils devraient également négocier avec les importateurs américains pour partager les charges tarifaires, rationaliser les coûts de production et exploiter de nouvelles destinations d’exportation afin de réduire la dépendance à un marché unique.

VNA/CVN