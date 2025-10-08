Petrovietnam - Vietcombank : un contrat de crédit pour un projet gaz-électricité

Le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam) et la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) ont signé le 7 octobre à Hanoï un contrat de crédit d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Cet accord vise à financer la chaîne de projets de développement et d'exploitation gazière des blocs B&48/95 et 52/97, ainsi que le projet de gazoduc du bloc B-Ô Môn.

Considéré comme l'un des plus importants financements du secteur énergétique, ce projet stratégique réaffirme le rôle pionnier de Vietcombank et la capacité de Petrovietnam à mobiliser des ressources pour des projets nationaux majeurs.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a salué la signature de cet accord, la qualifiant de première étape concrète dans la mise en œuvre des projets énergétiques clés définis par la Résolution N°70 du Bureau politique, visant à assurer la sécurité énergétique nationale à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045. Il a souligné que cette initiative illustre une combinaison efficace entre les politiques budgétaires, monétaires et la gestion des changes.

Toujours selon lui, les projets contribueront à créer des percées économiques, à garantir la sécurité énergétique et à favoriser la croissance du pays. Il a exhorté Petrovietnam à renforcer sa coordination avec les partenaires nationaux et étrangers afin d'assurer le progrès, la qualité et l'efficacité du projet.

Pour sa part, Lê Manh Hùng, président de Petrovietnam, a indiqué que cette signature témoigne de la confiance des institutions financières dans la solidité et la capacité de gestion du groupe. De son côté, Nguyên Thanh Tùng, président du Conseil d'administration de Vietcombank, a affirmé que la banque continuera à offrir des solutions financières optimales pour accompagner Petrovietnam dans la réussite du projet.

Une fois pleinement achevé, l'ensemble des projets gazo-électriques Lô B-Ô Môn devrait apporter une contribution majeure à la croissance économique, avec des recettes budgétaires estimées à près de 30 milliards de dollars sur l'ensemble de sa durée de vie.

