VinFast met en avant ses bus électriques à Busworld Europe 2025

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a fait une entrée remarquée à Busworld Europe 2025, la principale exposition mondiale dédiée à l'industrie des bus et des autocars, en dévoilant ses modèles de bus électriques, l'EB8 et l'EB12, ainsi qu'en annonçant des contrats de fourniture pour le marché belge.

>> VinFast lance trois nouveaux modèles de motos électriques à deux batteries

>> VinFast et Vietmap s’associent pour un transport intelligent au Vietnam

>> VinFast, V-Green et GSM s'associent à BDO pour stimuler la mobilité électrique aux Philippines

Photo : Vinfast/CVN

La présence de cette entreprise vietnamienne parmi des centaines de conglomérats internationaux marque une avancée significative dans le processus de mondialisation de l'industrie automobile du Vietnam, tout en reflétant la forte transition mondiale vers des solutions de transport public plus durables.

Du 4 au 9 octobre, le Centre d'exposition de Bruxelles a vibré au rythme de Busworld Europe 2025, accueillant 550 entreprises venues de 40 pays. Il s'agit de la 25ᵉ édition, la plus vaste jamais organisée, qui témoigne de l'attrait croissant de l'industrie du bus, dans un contexte où le monde accélère le processus de réduction des émissions de carbone.

La Turquie s'est imposée avec 107 exposants, suivie par la Chine (85 entreprises) et l'Allemagne (68 entreprises), confirmant ainsi le changement de la structure industrielle où l'Europe n'est plus le seul acteur dominant.

Les véhicules électriques et hybrides, ainsi que les technologies de transport respectueuses de l'environnement, ont occupé la quasi-totalité de l'espace d'exposition. Dans ce contexte, VinFast a particulièrement retenu l'attention avec ses bus électriques EB8 et EB12, spécialement conçus pour les environnements urbains européens. Ces modèles offrent une grande flexibilité opérationnelle, zéro émission et des coûts d'exploitation optimisés. L'annonce de contrats de fourniture destinés au marché belge illustre la compétitivité croissante de cette entreprise vietnamienne sur la scène internationale.

Parallèlement à VinFast, des géants de l'industrie tels que ZF, Solaris, Ventura Systems, MAN et Daimler ont également présenté leurs dernières innovations en matière de contrôle intelligent, de gestion énergétique et d'optimisation du coût total de possession.

La présence de VinFast à Busworld Europe 2025 représente une avancée majeure pour l'industrie vietnamienne dans son intégration à la chaîne de valeur mondiale des véhicules électriques. Plus qu'une simple marque émergente, VinFast incarne une vision d'innovation et d'intégration, ainsi qu'une aspiration à des transports plus écologiques, conformément avec les objectifs de neutralité carbone du Vietnam, réaffirmés lors de la COP26.

Dépassant le cadre d'un simple salon professionnel, Busworld Europe 2025 a clairement dessiné les contours de l'avenir de l'industrie mondiale des bus : électrification, connectivité intelligente et développement durable.

Dans cette transformation, la participation d'une entreprise vietnamienne revêt une importance particulière, symbolisant la capacité d'innovation, la vision et l'ambition du Vietnam à s'intégrer pleinement dans la révolution mondiale des transports verts.

VNA/CVN