Les investissements vietnamiens à l'étranger ont été multipliés par 4,5 en neuf mois

Au cours des neuf premiers mois de 2025, les investisseurs vietnamiens ont lancé 134 nouveaux projets à l'étranger, représentant 709,3 millions de dollars, soit près de quatre fois plus qu'à la même période de 2024, selon l'Office national des statistiques du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, 23 projets ont augmenté leur capital de 137,5 millions de dollars, portant le volume total (nouveaux investissements et ajustements) à 846,8 millions de dollars, en hausse de 4,5 fois sur un an.

La production et la distribution d'électricité, de gaz, d'eau chaude, de vapeur et de climatisation ont représenté la part la plus importante avec 341,5 millions de dollars, soit 40,3% du total des investissements à l'étranger. Viennent ensuite le commerce de gros, de détail et la réparation automobile, avec près de 121 millions de dollars (14,3%), puis le transport et l'entreposage, avec 109,2 millions de dollars (12,9%).

Parmi les 34 pays et territoires bénéficiaires des investissements vietnamiens, le Laos arrive en tête avec 397,2 millions de dollars, soit 46,9% du total, suivi des Philippines avec 92 millions de dollars (10,9%), de l'Indonésie avec 64,6 millions de dollars (7,6%), de l'Allemagne avec 50,6 millions de dollars (6%) et des États-Unis avec 33,3 millions de dollars (3,9%).

VNA/CVN