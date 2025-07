Les crevettes s’exportent bien aux États-Unis malgré les craintes liées aux droits de douane

Les exportations vietnamiennes de crevettes vers les États-Unis ont augmenté pour le septième mois consécutif, malgré les pressions tarifaires croissantes, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

>> Résultats préliminaires contrastés du 19e réexamen antidumping aux États-Unis

>> Bac Liêu met en valeur la crevetticulture

>> Cà Mau développe efficacement ses modèles de crevetticulture

Au cours des cinq premiers mois de 2025, les États-Unis ont importé 340.955 tonnes de crevettes, pour près de 2,84 milliards de dollars, soit une hausse de 15% en volume et de 24% en valeur par rapport à l’année précédente.

Photo : VNA/CVN

Le seul mois d’avril a notamment enregistré un bond de 38% en volume et de 47% en valeur, malgré l’imposition par les États-Unis d’une taxe réciproque de 10% à l’importation sur les crevettes en provenance de la plupart des pays à compter du 5 avril.

La VASEP a constaté une forte hausse des expéditions avant le 9 juillet, date à laquelle de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 36% devaient entrer en vigueur. Le 2 juillet, le président Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que les marchandises vietnamiennes seraient soumises à une taxe à l’importation de 20%, tandis que les marchandises en transit seraient taxées à 40%.

Bien que le Vietnam se classe moins bien en volume (21.140 tonnes, en hausse de 4%), il conserve un avantage tarifaire. En mai, les crevettes vietnamiennes se vendaient en moyenne à 5,10 dollars la livre aux États-Unis, soit le prix le plus élevé parmi les principaux fournisseurs, soulignant ainsi sa position de premier plan sur le marché.

Cependant, l’industrie vietnamienne de la crevette est confrontée à trois défis majeurs : une taxe réciproque de 20%, des droits antidumping et des droits compensateurs.

Les conclusions préliminaires du 19e réexamen administratif (POR19) relatif à l’application des droits antidumping sur les crevettes d’eau chaude surgelées en provenance du Vietnam, publiées en juin, montrent que certaines entreprises vietnamiennes pourraient être soumises à des droits antidumping supérieurs à 35%, les obligeant à faire des provisions pour les commandes à destination des États-Unis.

Bien que préliminaires et non encore en vigueur (la décision finale est attendue pour décembre 2025), ces résultats ont déjà inquiété les importateurs américains. Ces incertitudes risquent de perturber les commandes et d’affecter l'ensemble de la chaîne de production, y compris les éleveurs de crevettes au Vietnam.

Les épidémies dans l’élevage de crevettes accentuent la pression sur les coûts de production nationaux et érodent la compétitivité.

La VASEP a souligné que les performances futures dépendront largement de l’issue des négociations commerciales et des décisions finales du département du Commerce américain en matière de droits de douane. Si les droits de douane sont maintenus à des niveaux raisonnables, le Vietnam pourrait conserver sa part de marché aux États-Unis.

Le Vietnam est aujourd’hui le deuxième fournisseur mondial de crevettes, avec une part de 13 à 14% des exportations mondiales de crevettes. Les crevettes vietnamiennes sont présentes dans une bonne centaine de pays, notamment la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Union européenne et la République de Corée.

VNA/CVN