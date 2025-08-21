Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations spéciales

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a rendu le 21 août une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire laotien (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi qu'au Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, dans le cadre de sa visite officielle de deux jours au Laos.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, Vo Thi Anh Xuân s'est déclarée ravie d'effectuer une visite officielle au Laos et a exprimé ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux. Elle a transmis aux dirigeants lao les salutations et vœux de bonne santé du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président de l'État, Luong Cuong, du Premier ministre, Pham Minh Chinh, et du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Vo Thi Anh Xuân a informé les dirigeants lao de la situation récente au Vietnam et les a informés de son entretien substantiels et fructueux avec la vice-présidente lao Pany Yathotou, au cours duquel les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur les mesures visant à renforcer leurs relations spéciales. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la communication et l'éducation sur l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Laos, en particulier auprès des jeunes générations des deux nations.

La vice-présidente a souligné que, sous la direction directe des Bureaux politiques des deux Partis, en particulier des deux secrétaires généraux, et grâce aux efforts conjoints des ministères et des secteurs, de nombreux projets et contenus de coopération stratégique ont été mis en œuvre en peu de temps, marquant de nouvelles avancées dans les relations bilatérales.

Vo Thi Anh Xuân a hautement apprécié la décision du Laos de reconnaître la piste Truong Son - Hô Chi Minh, située sur son territoire, comme site historique national, affirmant ainsi les valeurs historiques communes et la solidarité durable entre les deux pays. Elle a également remercié le gouvernement lao d'avoir créé des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de vivre, de faire des affaires et de garantir son statut juridique.

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a hautement apprécié la visite officielle de Vo Thi Anh Xuân, affirmant qu'elle contribuait grandement à la consolidation de la confiance politique et au développement des relations spéciales entre les deux pays.

Il a félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations socio-économiques historiques et a salué les résultats positifs de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment dans la mise en œuvre de projets stratégiques.

Le dirigeant lao a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam pour son soutien de longue date au Laos, soulignant l'aide apportée par le Vietnam à la formation des ressources humaines au Laos par le biais de projets d'une grande importance symbolique pour les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. Il a souligné la nécessité de maintenir une étroite collaboration afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux États.

Photo : VNA/CVN

En recevant la vice-présidente vietnamien, le Premier ministre lao Siphandone a souligné la nécessité pour les deux parties de poursuivre leur étroite coordination et de renforcer leurs liens économiques. Il a suggéré que les deux pays collaborent étroitement pour trouver des solutions visant à renforcer la coopération économique et à accroître les échanges commerciaux bilatéraux.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s'est entretenue avec son homologue lao Pany Yathotou. Les deux dirigeantes se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays, et ont fait le point sur la coopération bilatérale ces dernières années. Elles ont convenu que la collaboration entre les deux nations s'était développée dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la culture et des échanges interpersonnels.

Elles ont souligné que les fréquentes visites mutuelles et la participation de hauts responsables du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale aux grandes célébrations organisées dans chaque pays témoignent de la solidarité, de la confiance et de la loyauté durables entre les deux peuples.

La vice-présidente lao Pany Yathotou a particulièrement apprécié l'étroite coordination visant à garantir la sécurité et l'ordre, ainsi que les efforts conjoints visant à obtenir la reconnaissance par l'UNESCO du parc national de Hin Nam No comme site transfrontalier du patrimoine mondial naturel, le qualifiant de victoire pour la solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, de faire progresser les projets de coopération clés. Elles se sont engagées à renforcer la connectivité, tant au niveau des infrastructures que des mécanismes et des politiques, afin d'atteindre l'objectif de porter le volume des échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars.

La coopération en matière de sécurité et de défense sera également renforcée, en mettant l'accent sur la lutte contre la criminalité transnationale, la drogue et la cybercriminalité. Les deux parties poursuivront leur coopération dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens ayant sacrifié leur vie au Laos.

Les deux responsables ont souligné que, face à des défis régionaux et internationaux complexes, le Vietnam et le Laos doivent maintenir une coordination étroite et se soutenir mutuellement, notamment dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations unies et d'autres mécanismes de coopération sous-régionale, contribuant ainsi activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN