Les organes législatifs vietnamien et chinois renforcent leur collaboration

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Quang Phuong, s'est entretenu avec Zhang Qingwei, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, à Pékin le 21 août, dans le cadre de sa visite de travail en Chine.

Lors de l'entretien, les deux parties se sont déclarées satisfaites de l'évolution positive des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, notamment des échanges et de la coopération entre l'AN et l'APN. Ils ont également eu des discussions approfondies et sont parvenus à une compréhension commune des mesures visant à renforcer et à approfondir les relations entre les deux organes législatifs, ainsi qu'entre les deux nations à l'avenir.

Trân Quang Phuong, qui est également président du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Chine, a proposé aux deux parties de renforcer leurs contacts réguliers de haut niveau. Il a également insisté sur l'importance d'intensifier les échanges d'expériences en matière de législation, de supervision, de travail sur les aspirations populaires, ainsi que de gouvernance nationale et de gestion sociale dans la nouvelle ère de développement.

Il a également insisté sur l'importance de renforcer la coordination pour la mise en place d'un cadre juridique et politique plus favorable à la connectivité stratégique, à la coopération économique, aux infrastructures de transport et à la mise en œuvre de projets ferroviaires, avec un démarrage rapide de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Haï Phong cette année, et de poursuivre une étroite coordination pour organiser efficacement les activités de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025.

Zhang Qingwei a souligné que le renforcement des échanges théoriques et du partage d'expériences pratiques sur l'édification du Parti, la gouvernance de l'État et l'élaboration des lois renforcera les relations d'amitié de voisinage, le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine, qui revêt une importance stratégique, et répondra aux aspirations des peuples des deux pays.

Il a insisté sur la nécessité de promouvoir davantage la cause du socialisme dans le contexte de développements mondiaux complexes, contribuant ainsi à la construction du Parti et au développement socialiste des deux pays.

La Chine attache une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam et en fait une priorité. Elle est prête à travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les conceptions communes déjà conclus, a-t-il déclaré, affirmant que l'APN est disposée à renforcer et à approfondir l'amitié et la coopération pratique avec l'AN vietnamienne, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux pays dans les temps à venir.

