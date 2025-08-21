Le roi du Bhoutan en visite à Quang Ninh

Le 21 août, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), Pham Duc Ân, et les dirigeants des services et agences locaux ont rendu une visite de courtoisie au roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et à la reine Jetsun Pema Wangchuck du Bhoutan, en visite d'État au Vietnam.

Le responsable a chaleureusement accueilli le roi et la délégation bhoutanaise dans la province de Quang Ninh. Présentant un aperçu du développement socio-économique de Quang Ninh, il a affirmé que sa localité figurait parmi les villes pionnières en matière de réforme et d'innovation dans le delta du fleuve Rouge, et constituait un moteur de croissance essentiel pour le Nord du Vietnam.

Il a exprimé son admiration pour la philosophie de développement fondée sur le "bonheur national brut" (BNB) du Bhoutan, soulignant ses similitudes avec le Vietnam, ainsi qu'avec l'approche de Quang Ninh, qui consiste à associer la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie, afin que tous les citoyens bénéficient des fruits du développement et que "personne ne soit laissé pour compte".

Province engagée dans une transition dynamique d'un modèle de croissance "brun" à un modèle de croissance "vert", Quang Ninh espère coopérer avec le Bhoutan dans le domaine des énergies vertes, a déclaré Pham Duc Ân, ajoutant que les deux parties pourraient approfondir leurs liens dans le tourisme bilatéral et développer les échanges commerciaux et la promotion des services à l'avenir.

Le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s'est dit impressionné par le dynamisme du Vietnam et de Quang Ninh. Il a déclaré que le Bhoutan pouvait s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de gouvernance économique et de solutions pour promouvoir une croissance économique rapide et durable dans un court laps de temps.

Concernant l'indice de bonheur national brut, le roi a souligné la stratégie à long terme du Bhoutan visant à concilier développement économique, préservation culturelle, protection de l'environnement et bien-être humain. Il a souligné que le Bhoutan s'oriente également vers la diversification énergétique, notamment les énergies verte, renouvelable, propre et durable.

Le roi a exprimé son espoir d'une coopération plus forte et plus approfondie entre le Bhoutan et le Vietnam, ajoutant que les entreprises bhoutanaises et vietnamiennes en général, et celles de Quang Ninh en particulier, collaboreront pour un développement mutuel.

Le même jour, le roi et la délégation bhoutanaise ont visité la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

