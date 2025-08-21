Le président paraguayen souligne le potentiel de coopération avec le Vietnam

L’ambassadrice du Vietnam, Ngô Minh Nguyêt, a présenté, le 20 août (heure locale), dans la capitale Asunción, ses lettres de créance au président paraguayen, Santiago Peña Palacios.

Photo : VNA/CVN

En félicitant Ngô Minh Nguyêt pour sa prise de fonctions officielles en tant qu’ambassadrice du Vietnam au Paraguay, le président Peña Palacios a exprimé son admiration pour le développement dynamique et les réalisations socio-économiques du Vietnam.

Il a souligné que, malgré la distance géographique, le Paraguay et le Vietnam partagent de nombreuses similitudes culturelles et historiques, ainsi qu’une tradition commune de lutte pour l’indépendance nationale. Il a également mis en avant le fort potentiel de coopération accrue entre les deux pays.

Le dirigeant paraguayen a en outre salué les résultats de la visite effectuée en 2024 au Vietnam par le ministre paraguayen de l’Industrie et du Commerce, Javier Giménez García de Zúñiga, laquelle avait ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale bilatérale.

Le président Santiago Peña Palacios a exprimé le souhait d’effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam, notamment cette année, alors que les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1995-2025). Par l’intermédiaire de l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt, il a adressé ses salutations aux hauts dirigeants vietnamiens et s’est dit impatient de les accueillir prochainement au Paraguay.

Photo : VNA/CVN

Le 19 août, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt avait présenté une copie de ses lettres de créance au ministre paraguayen des Affaires étrangères, Rubén Ramírez Lezcano.

Le Vietnam et le Paraguay ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mai 1995. Le Paraguay figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine. En 2023, le commerce bilatéral a dépassé 280 millions de dollars, en hausse de 22,2% sur un an.

VNA/CVN