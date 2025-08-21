Le Politburo examine les préparatifs des Congrès des organisations du Parti de Hanoï et de HCM-Ville

Le 21 août à Hanoï, le Bureau politique, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, a examiné les projets de documents et de personnel en vue des Congrès du Parti à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, a tenu le 21 août à Hanoï, une réunion avec les permanences des Comités municipaux du Parti de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville afin de donner des avis sur les projets de documents et de personnel à soumettre aux Congrès des organisations du Parti des deux grandes villes pour le mandat 2025-2030.

Le secrétaire général du Parti a salué les résultats importants obtenus par les deux organisations du Parti des deux grandes villes au cours du mandat 2020-2025, ainsi que leur préparation sérieuse et méthodique des documents soumis au Congrès.

Concernant les orientations pour le mandat à venir, Tô Lâm a souligné la position et le rôle particulièrement importants de la capitale et de Hô Chi Minh-Ville, qui bénéficient toujours de l'attention et du soutien du Comité central en matière de mécanismes, de politiques et de ressources, et doivent assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du pays.

Pour Hanoï, il a insisté sur la valorisation de l'identité culturelle millénaire de la capitale, et l'édification de l'image des Hanoïens à la fois élégants, civilisés, modernes et humanistes. En outre, Hanoï doit devenir un centre politique et culturel exemplaire, une métropole verte, intelligente et attractive tant pour les Vietnamiens que pour les étrangers.

Pour Hô Chi Minh-Ville, le secrétaire général a demandé de définir un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, de développer une économie du savoir, créative et à forte valeur ajoutée, afin de devenir une métropole moderne et civilisée.

Photo : VNA/CVN

La vision à l'horizon 2045 est que la mégapole du Sud puisse rivaliser avec les grandes villes du monde ; qu'elle devienne un centre économique, financier et touristique de premier plan en Asie ; une destination internationale attractive où l'économie, la culture et la société prospèrent de manière distinctive et durable, avec une qualité de vie élevée et une intégration internationale approfondie ; qu'elle figure parmi les 100 premières villes intelligentes et durables du monde ; et qu'elle devienne une ville socialiste exemplaire au Vietnam, a-t-il souligné.

Lors des réunions, les membres du Bureau politique ont exprimé des avis axés sur les solutions permettant de remédier définitivement aux limitations, aux lacunes et aux obstacles au développement des deux villes.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé aux Comités municipaux du Parti de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville à tenir compte des avis des membres du Bureau politique ainsi que des contributions des différents ministères et services, afin de perfectionner le contenu des documents.

VNA/CVN