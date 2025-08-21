Communiqué de presse conjoint de la 7e réunion des ministres des AE Vietnam - Australie

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, et la ministre australienne des AE, Penny Wong, ont coprésidé le 20 août à Hanoï, la 7 e réunion des ministres des AE Vietnam - Australie.

À cette occasion, les deux parties ont publié un communiqué de presse conjoint et échangé des notes diplomatiques établissant un mécanisme de consultations de politique étrangère entre les deux ministères des AE.

Les ministres ont constaté que les relations bilatérales connaissent leur meilleure phase de développement, fondée sur la confiance stratégique et une compréhension mutuelle accrue. L'élévation du partenariat au rang de Partenariat stratégique global en 2024 a été qualifiée de jalon historique. Les deux parties ont salué les progrès significatifs réalisés dans le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global (2024-2027).

Ils ont apprécié le maintien régulier des contacts de haut niveau, salué l'organisation du premier Dialogue ministériel sur la sécurité et de la perspective d'un Dialogue ministériel sur l'énergie et les ressources minérales. Les deux parties ont également salué l'établissement du mécanisme de consultations de politique étrangère Vietnam - Australie.

En matière économique, les ministres ont mis en avant l'expansion continue des échanges commerciaux et se sont engagés à approfondir la coopération économique et d'investissements, notamment via la mise en œuvre fructueuse de la Stratégie de coopération économique renforcée Vietnam - Australie et le Facilité de financement pour l'Asie du Sud-Est de 2 milliards de dollars australiens dans le cadre de la Stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040.

Ils ont souligné l'essor de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation, de la cybersécurité et de la transformation numérique, rappelant la signature d'un protocole d'accord sur les questions de cybersécurité et de technologies critiques, et la volonté de finaliser un protocole d'accord sur l'économie numérique.

La coopération en matière d'éducation et de développement des ressources humaines a été réaffirmée, avec un nombre croissant d'étudiants vietnamiens en Australie et l'engagement australien d'allouer 96,6 millions de dollars australiens d'Aide publique au développement (APD) pour l'exercice 2025-2026.

Les deux parties ont souligné le maintien d'un système commercial multilatéral prévisible, transparent, ouvert, inclusif, libre, équitable, durable et fondé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en son cœur pour stimuler la croissance économique mondiale, et ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'architecture économique régionale. L'Australie a réaffirmé son soutien continu au Vietnam, pays hôte de l'APEC 2027.

Concernant la région, les ministres ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l'ASEAN et à l'architecture régionale dirigée par ce bloc, et ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour approfondir davantage le partenariat stratégique global ASEAN - Australie.

Le Vietnam a salué l'engagement de l'Australie, en tant que plus ancien partenaire de dialogue de l'ASEAN, à soutenir la mise en œuvre de l'initiative ASEAN 2045. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à mettre en œuvre les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) par une coopération concrète dans ses quatre domaines prioritaires, et à maintenir une architecture régionale ouverte, inclusive, transparente, résiliente et fondée sur des règles.

Concernant la Mer Orientale, les deux ministres ont exprimé leurs préoccupations et réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, de la liberté de navigation et du règlement pacifique des différends, conformément au droit international, notamment la CNUDM de 1982.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre l'Australie et la sous-région du Mékong. Elles ont salué la première réunion des hauts fonctionnaires Mékong - Australie en mai 2025 ainsi que l'initiative vietnamienne de rédiger un document conceptuel sur la coopération Mékong-Australie afin de relever les défis communs et transfrontaliers, notamment le développement durable, le renforcement des liens économiques, la coopération régionale et la prospérité.

Les deux parties ont également salué le soutien de l'Australie au delta du Mékong pour renforcer la résilience climatique, la transformation agricole et les moyens de subsistance durables, et se réjouissent de poursuivre leur coopération en matière de renforcement des capacités, de transfert de technologies et de partage des connaissances.

Les deux parties ont convenu de coopérer pour relever les défis de sécurité non traditionnels d'intérêt commun. Elles ont reconnu les défis communs auxquels le Vietnam et l'Australie sont confrontés face au changement climatique et l'importance de prendre des mesures urgentes pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, tout en garantissant la prospérité économique et la transition des économies vers la neutralité carbone d'ici 2050.

Les deux parties ont aussi salué le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

