50 ans de relations Vietnam - Panama : volonté de maximiser les potentiels de coopération

L’ambassade du Vietnam au Mexique, également chargée du Panama, en coordination avec le ministère panaméen des Affaires étrangères, a organisé le 20 août à Panama une cérémonie solennelle marquant le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (28 août).

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à l’événement, le ministre panaméen des Affaires étrangères Javier Martínez a salué les remarquables succès de développement du Vietnam au cours de près de 40 ans de Renouveau, affirmant sa conviction que le pays continuerait à maintenir un rôle important en Asie ainsi que sur la scène internationale. Soulignant la position stratégique du canal de Panama et son rôle de centre logistique mondial, il a exprimé le souhait de travailler avec le Vietnam afin d’exploiter au mieux les potentiels de coopération.

Il a remercié le Vietnam d’avoir été le premier pays au monde à signer le Protocole sur la neutralisation permanente du canal de Panama, et a évoqué la promotion d’une visite du président panaméen José Raúl Mulino au Vietnam, ainsi que l’organisation de consultations politiques afin de passer en revue les domaines de coopération récents et de discuter des mesures futures.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, également chargé au Panama, Nguyên Van Hai, a rappelé que le Panama fut l’un des premiers pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la réunification nationale. Il a souligné que le Vietnam n’oublie pas et apprécie toujours le soutien du peuple panaméen à la cause de libération nationale auparavant, comme à l’œuvre de construction du pays aujourd’hui.

Les relations bilatérales ont enregistré de nombreux résultats positifs dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, ainsi que dans les échanges culturels, tout en affichant une coordination étroite au sein des forums internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a indiqué que les deux pays disposaient de nombreuses complémentarités, notamment dans les secteurs de l’économie, de la logistique, du transport maritime, de la finance, de l’agriculture, des énergies renouvelables et du tourisme. Avec sa position stratégique, le Panama peut devenir une porte d’entrée permettant aux produits vietnamiens d’accéder au continent américain, tandis que le Vietnam peut servir de passerelle au Panama vers le marché de l’ASEAN.

L’ambassadeur a affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter les activités et les investissements des entreprises panaméennes, tout en partageant ses expériences dans la production alimentaire, en particulier la riziculture. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations et la signature d’accords de coopération importants ; de promouvoir les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement ; d’élargir la coopération dans l’éducation, la formation, la culture et le tourisme pour renforcer les liens entre les peuples ; et de poursuivre la coordination dans les forums internationaux afin de défendre le droit international, de promouvoir le multilatéralisme et de relever ensemble les défis mondiaux.

Dans le cadre de la cérémonie, les invités ont pu découvrir un espace gastronomique vietnamien ainsi qu’une exposition de photos sur l’homme et la culture vietnamiens et les relations bilatérales au cours du dernier demi-siècle.

VNA/CVN