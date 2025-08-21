Coopération maritime : un navire des garde-côtes vietnamiens en visite en Indonésie

Le navire CSB 8001 des garde-côtes vietnamiens a quitté Hô Chi Minh-Ville le 21 août au matin pour une visite de travail et d’échange d’expériences avec les garde-côtes indonésiens.

La délégation, conduite par le colonel Nguyên Trân Dông, commandant adjoint de la 3e région des garde-côtes, effectue ce déplacement à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Il s’agit de la première visite du genre en 2025, organisée dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération signé entre les deux forces en 2021. Elle illustre la volonté commune de promouvoir l’amitié traditionnelle, la compréhension et la confiance mutuelles, tout en contribuant à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région maritime.

Ces dernières années, la coopération entre les garde-côtes vietnamiens et indonésiens s’est intensifiée à travers des patrouilles conjointes, des échanges de délégations et des exercices communs. En octobre 2024, le navire KN Pulau Dana 323 des garde-côtes indonésiens avait notamment fait escale dans la province de Bà Ria-Vung Tàu pour des activités d’échange avec leurs homologues vietnamiens.

Selon le général de division Ngô Binh Minh, commandant de la 3e région des garde-côtes, cette mission vise à partager les expériences en matière d’application de la loi en mer, à promouvoir la coopération internationale, ainsi qu’à protéger l’environnement, la paix et la stabilité maritime.

Au programme figurent des visites de courtoisie auprès des autorités indonésiennes et des responsables des garde-côtes, des réunions bilatérales, des échanges sportifs et culturels à Jakarta, ainsi qu’un exercice maritime conjoint.

Ce déplacement contribuera à renforcer les capacités des deux forces dans la gestion des situations en mer et à ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération future plus concrète et efficace.

VNA/CVN