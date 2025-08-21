Le président de l'AN reçoit une délégation de la jeunesse du Japon

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le 21 août à Hanoï, une délégation de la Division de la jeunesse du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, conduite par son chef Nakasone Yasutaka, en visite de travail au Vietnam.

En saluant la visite de la délégation, Trân Thanh Mân a souligné qu'elle revêtait une signification particulière à la suite de l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Il a salué la présence d'un grand nombre de parlementaires japonais, notamment des représentants locaux, estimant que cette visite, aux côtés de celle de Yuko Obuchi, présidente de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam, renforcerait le dialogue parlementaire et l'échange entre les jeunes des deux pays.

Nakasone Yasutaka a exprimé sa joie de visiter le Vietnam à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Il a félicité le Vietnam pour ses succès socio-économiques, soulignant le rôle actif de l'Assemblée nationale, qui vient d'adopter un nombre record de lois et résolutions, dont la révision de la Constitution de 2013.

Il a affirmé que la jeunesse japonaise continuerait à œuvrer pour approfondir les relations bilatérales. Nakasone Yasutaka a également exprimé le souhait que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines des infrastructures, de la défense et de la sécurité, du tourisme et du travail ; et qu'elles intensifient leur collaboration non seulement au niveau central mais aussi au niveau local, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le président de l'AN vietnamienne a salué les échanges substantiels entre la Division de la jeunesse du PLD et l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, ainsi que la rencontre fructueuse de la délégation japonaise avec le Groupe des députés jeunes du Vietnam. Il a affirmé que ces activités contribuent à consolider la confiance entre les nouvelles générations de dirigeants.

Trân Thanh Mân a encouragé une participation accrue des parlementaires japonais à l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam. Il a mis en avant l’importance de la coopération économique, commerciale, technologique, ainsi que dans les domaines émergents comme la transition verte et numérique.

Il a enfin souhaité que le Japon continue de soutenir l'accueil de travailleurs vietnamiens, tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail.

À cette occasion, il a invité le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers du Japon à se rendre au Vietnam dans un avenir proche.

