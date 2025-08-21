Le Vietnam déterminé à marquer de son empreinte lors de l’APEC 2027

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, président du Comité national pour le Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) 2027, a présidé ce jeudi 21 août à Hanoï la première session plénière dudit Comité.

>> Le Vietnam œuvrera pour l’organisation plus réussie de l’Année de l’APEC 2027

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a affirmé que l’organisation de l’Année APEC 2027 constituait une mission politique et diplomatique majeure, concrétisant la mise en œuvre de la Directive N°25-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la diplomatie multilatérale à l’horizon 2030.

Il a souligné qu’il s’agissait d’une opportunité stratégique pour le Vietnam de promouvoir son rôle et ses responsabilités, tout en affirmant sa position économique et commerciale dans l’ordre économique international émergent.

Il a fixé comme objectif central la réussite globale de l’Année APEC 2027, de manière à laisser une empreinte forte du Vietnam, en générant des retombées concrètes pour les citoyens et les entreprises, et en contribuant à la paix, à la prospérité et au développement durable dans la région Asie-Pacifique.

Au nom du Comité, Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et vice-présidente permanente du Comité, a présenté le plan de travail pour la période 2025–2027, en insistant sur plusieurs priorités immédiates : l’élaboration du thème, des priorités et des initiatives clés de l’Année APEC 2027 ; la planification de l’organisation des réunions ministérielles ; l’accélération des préparatifs des infrastructures dans la zone spéciale de Phu Quôc (province de Kiên Giang) ; le lancement des préparatifs dans les domaines de la communication, de la sécurité, de la santé et la coordination avec les milieux économiques.

Les représentants des ministères ont présenté l’état d’avancement des préparatifs dans cinq domaines prioritaires : contenu ; infrastructures et logistique ; communication et culture ; protocole ; sécurité et santé.

Photo : VNA/CVN

Appréciant l’approche proactive des ministères, le vice-Premier ministre a noté que le délai restant pour 2025 est très court, avec moins de quatre mois, et que la charge de travail demeure conséquente.

Il a demandé de finaliser d’ici fin août 2025 la création et la structuration des cinq sous-comités et du Secrétariat national ; d’accélérer la proposition du thème et des priorités de l’APEC 2027, sous la direction du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que du Sous-comité de contenu ; de poursuivre la construction des infrastructure clés à Phu Quôc, notamment le Centre de conférences destiné à la Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).

Il a également insisté sur l’importance de la communication, en appelant à concevoir dès à présent l’identité visuelle de l’APEC Vietnam 2027, tout en mobilisant les médias nationaux et internationaux.

Le vice-Premier ministre a en outre recommandé de participer activement aux événements APEC 2025 en République de Corée et APEC 2026 en Chine, afin d’y exprimer son soutien, de promouvoir les priorités nationales et de tirer parti de l’expérience des pays hôtes.

La deuxième session plénière du Comité national pour l’APEC 2027 est prévue au début du mois de décembre 2025, afin de faire le point sur les progrès accomplis et de préparer les étapes suivantes pour l’année 2026.

VNA/CVN