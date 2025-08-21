Les relations Vietnam - R. de Corée entrent dans une nouvelle ère de coopération

Les relations entre le Vietnam et la République de Corée sont entrées dans une nouvelle ère de coopération couvrant tous les domaines, au-delà de l'économie.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a évalué Kwon Sung Taek, président de l'Association économique et culturelle République de Corée - Vietnam (KOVECA) dans une interview accordée au quotidien AJU le 21 août, à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée et de l'importance des échanges entre les peuples des deux pays.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Séoul, Kwon Sung Taek a souligné l'importance de cette visite pour les relations bilatérales.

Il a déclaré : "Plus que tout autre président, Lee Jae Myung souhaite établir les meilleures relations possibles avec le Vietnam". Le président sud-coréen a exprimé son engagement à contribuer activement au "miracle du fleuve Rouge" en partageant avec le Vietnam les premières expériences de la République de Corée dans la création du "miracle du fleuve Han".

La rencontre entre les deux dirigeants n'était pas un simple échange diplomatique, mais un tournant pour le développement et la prospérité communs, fondés sur la réforme, l'innovation et le changement, au service de la paix et de la stabilité en Asie, a déclaré le président de KOVECA.

Évoquant l'événement "Rencontre avec les amis sud-coréens", organisé par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'ambassade du Vietnam en République de Corée dans le cadre de cette visite, Kwon Sung Taek l'a qualifié de moment symbolique soulignant le rôle essentiel des échanges entre les peuples. Le Vietnam reconnaît que ces échanges sont indispensables non seulement dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé. La visite du secrétaire général Tô Lâm a été non seulement un honneur pour plus de 300.000 Vietnamiens résidant en République de Corée, mais aussi un "précieux cadeau" pour des millions de Sud-coréens qui aiment le Vietnam et souhaitent renforcer la coopération bilatérale.

Fondée en 2013, KOVECA est devenue un centre d'échanges privés à travers des activités culturelles, économiques, sociales et de gestion de crise. Après avoir favorisé la compréhension du Vietnam grâce à des forums, elle a promu la culture vietnamienne en organisant des festivals et une exposition photographique sur le patrimoine culturel reconnu par l'UNESCO. Fait notable, KOVECA fut la première organisation sud-coréenne à célébrer la fête de commémoration des rois Hùng en République de Corée.

Depuis 2018, elle s'est engagée dans le domaine économique, organisant des forums et séminaires à Hô Chi Minh-Ville et en République de Corée, et jouant un rôle de passerelle entre autorités locales et entreprises. Elle a participé activement à des activités sociales au Vietnam, notamment la construction de logements, la fourniture de services de santé et l'octroi de bourses.

Selon Kwon Sung Taek, KOVECA se prépare activement à célébrer l'année historique 2025 du Vietnam, marquée par des anniversaires importants tels que le 80e anniversaire de la Fête nationale et le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

À l'occasion du 33e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - République de Corée, KOVECA prépare un colloque et une exposition spéciale sur l'héritage du Président Hô Chi Minh, avec notamment des sculptures lumineuses de l'artiste Bùi Van Tu.

VNA/CVN