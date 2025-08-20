Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans l'enseignement des STEM

Un séminaire sur la promotion de l'enseignement des STEM, axé sur la robotique, s'est tenu le 20 août dans la province de Champassak, au sud du Laos. Il visait à renforcer les liens éducatifs entre le Vietnam et les provinces du sud du Laos et à approfondir l'amitié particulière qui unit les deux nations.

L'événement, organisé par le consulat général du Vietnam à Paksé en collaboration avec des partenaires locaux, s'est déroulé en présentiel et en ligne. Il a réuni des autorités de quatre provinces du sud du Laos, des représentants du ministère de l'Éducation et de la Formation de la province de Cao Bang, des entreprises et la communauté vietnamienne de Champassak, ainsi que des écoles locales.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le consul général Ta Phuong Dung a souligné que la coopération en matière de ressources humaines était un pilier essentiel des relations entre le Vietnam et le Laos. Elle a salué l'orientation récente du gouvernement lao vers le renforcement de l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) afin de doter les générations futures des compétences nécessaires au développement durable et à l'innovation.

Elle a souligné que le séminaire contribuerait à sensibiliser à l'importance de l'enseignement des STEM, tout en ouvrant des perspectives de coopération entre le secteur éducatif de Cao Bang et ses homologues du sud du Laos, contribuant ainsi à l'amitié et à la solidarité particulières qui unissent les deux pays.

Nguyen Ngoc Thu, directeur du département de l'Éducation et de la Formation de Cao Bang, a indiqué que la province de Cao Bang avait réalisé des progrès significatifs en matière d'enseignement de la robotique STEM ces dernières années. Elle a été la première localité du Vietnam à organiser un concours de robotique STEM pour les enseignants et les élèves, et a intégré l'enseignement des STEM dans son système scolaire. La province accueillera également le concours national de robotique VEX 2025 pour la région de Viet Bac, dont les équipes concourent régulièrement et remportent des prix prestigieux lors d'événements internationaux.

Elle a exprimé le souhait d'élargir la collaboration avec Champassak et d'autres provinces du sud du Laos dans les domaines des STEM et de la robotique, notamment en organisant des formations conjointes pour les enseignants et les élèves, en partageant des expériences, en organisant des concours de robotique et en coopérant à long terme pour améliorer l'accès aux technologies modernes et au matériel pédagogique.

De son côté, le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province de Champassak, Alounxay Sounnalath, a hautement apprécié l'initiative du consulat général du Vietnam à Paksé, soulignant qu'elle permettrait de sensibiliser à l'innovation pédagogique dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Il a proposé un soutien accru du Vietnam, et plus particulièrement de la province de Cao Bang, pour promouvoir l'enseignement des STEM dans le sud du Laos, et a approuvé la proposition d'organiser un concours de robotique à Champassak pour célébrer le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos.

Au cours du séminaire, experts, enseignants et délégués ont discuté du rôle de l'enseignement des STEM et partagé leurs expériences pratiques. Les participants ont également assisté à une démonstration de robotique par des élèves vietnamiens et lao.

A cette occasion, les organisateurs et sponsors ont présenté des robots à plusieurs écoles de Champassak, offrant ainsi aux étudiants lao de plus grandes opportunités de s'engager avec la technologie moderne.

VNA/CVN