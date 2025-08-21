Le Laos félicite le Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025), l'ambassade du Vietnam à Vientiane a accueilli, les 19 et 20 août, plusieurs délégations représentant les ministères, organismes du Laos venus présenter leurs félicitations.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d’amitié traditionnelle, les représentants lao ont adressé leurs vœux les plus sincères aux dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamien, ainsi qu’à l’ambassadeur vietnamien Nguyên Minh Tâm, son épouse et l’ensemble du personnel de l’ambassade.

Ils ont souligné les liens historiques profonds entre les deux peuples, forgés dans la lutte commune pour l'indépendance nationale. Des dizaines de milliers de soldats des deux pays ont sacrifié leur vie pour la liberté, contribuant à établir une solidarité combative exceptionnelle, rare dans l’histoire mondiale, et devenue un fondement durable des relations bilatérales.

Les responsables lao ont salué les réalisations remarquables de portée historique du Vietnam au cours des 80 dernières années, notamment depuis le lancement du Renouveau (Đổi Mới) en 1986. Le Vietnam est passé d’un pays ravagé par la guerre à une économie moderne, se classant aujourd’hui 33e mondiale, figurant parmi les pays ayant connu une croissance la plus rapide au monde. Le pays s’intègre activement sur la scène internationale, améliore constamment les conditions de vie de sa population et affirme son rôle croissant à l’échelle régionale et mondiale.

De son côté, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé sa profonde gratitude pour les marques d’amitié et les vœux chaleureux adressés par les autorités lao.

Il a souligné la fidélité et la solidarité inébranlables entre les deux nations, qui continuent d’être nourries et renforcées dans le présent et pour l’avenir. Il a également présenté le programme des célébrations prévues par l’ambassade à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale.

Les rencontres se sont déroulées dans un esprit de camaraderie, illustrant la relation spéciale, fidèle et pure qui unit le Vietnam et le Laos - deux peuples toujours solidaires, œuvrant ensemble pour l’indépendance, la liberté, le bonheur, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN