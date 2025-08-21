L’ONU salue les acquis des Forces de police populaire du Vietnam

Le secrétaire général adjoint de l’ONU, Atul Khare, et le conseiller de la police de l’ONU, Faisal Shahkar exprimé mercredi 20 août à New York leur admiration pour les efforts et réalisations des Forces de police populaire du Vietnam au cours des huit dernières décennies.

>> Le secrétaire général de l'ASEAN salue le rôle du Vietnam dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales

>> L’Australie appuie le Vietnam pour renforcer ses capacités de maintien de la paix de l’ONU

Photo : VNA/CVN

Des Forces de police populaire du Vietnamont joué un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité et de la stabilité sociale, créant ainsi un environnement favorable pour le développement socio-économique et l’intégration internationale du Vietnam, ont-ils déclaré lors d’une cérémonie pour célébrer le 80e anniversaire des forces de sécurité publique populaire du Vietnam (19 août 1945 - 2025) organisée par la Mission permanente du Vietnam à l’ONU.

Présidant la cérémonie, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU, a souligné la signification de la Révolution d’Août 1945 pour le destin et la cause de la libération nationale du Vietnam, y compris les contributions de des Forces de sécurité publique populaire du Vietnam.

Au cours des 80 dernières années, les Forces de Police populaire du Vietnam ont non seulement accompli avec succès les missions de protection de la sécurité nationale, de maintien de l’ordre et de la paix sociaux, de prévention de la criminalité, notamment la cybercriminalité et les crimes liés aux hautes technologies, mais ont également participé de plus en plus activement et efficacement avec l’Armée populaire du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a-t-il déclaré.

Le diplomate a rappelé les étapes importantes de la participation du Vietnam aux activités de la police de maintien de la paix, depuis l’envoi du premier officier au siège de l’ONU en 2022 et de plus de 20 officiers et soldats aux missions de l’ONU au Soudan du Sud, à Abiyé et en République centrafricaine à la création de l’Unité de police constituée N°1 en 2024.

En particulier, les femmes officiers et soldats représentent plus de 30% du nombre total d’officiers des Forces de sécurité publique populaires envoyés aux missions de maintien de la paix, affirmant le ferme engagement du Vietnam à mettre en œuvre le programme d’ONU Femmes sur les femmes, la paix et la sécurité, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants onusiens ont souligné la participation et les contributions, le professionnalisme et la discipline rigoureuse des forces vietnamiennes, y compris des officiers de Police populaire, aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, qui ont contribué au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, à la diffusion des valeurs fondamentales de la Charte de l’ONU et du multilatéralisme.

À cette occasion, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a sincèrement remercié les dirigeants de l’ONU, du Département des opérations de maintien de la paix (DPO), de la Police des Nations unies (UNPOL), ainsi que d’autres agences, unités fonctionnelles et États membres de l’ONU pour leur soutien et leur assistance aux Forces populaires de police du Vietnam dans l’accomplissement de leurs missions.

Il a affirmé que le Vietnam souhaite coopérer plus étroitement avec ses partenaires internationaux pour relever ensemble les défis communs en matière de sécurité et contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable à l’échelle mondiale.

VNA/CVN