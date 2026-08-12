Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération parlementaire

Dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Australie, le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Doan Anh, a rencontré le 12 août à Canberra, la vice-présidente de la Chambre des représentants australienne et présidente du Groupe parlementaire d'amitié Australie - Vietnam, Sharon Claydon.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué les développements positifs du partenariat stratégique global Vietnam - Australie et ont discuté des mesures visant à intensifier la collaboration entre les deux organes législatifs, notamment à travers les groupes parlementaires d'amitié et les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux.

Sharon Claydon s’est félicitée du développement vigoureux des relations bilatérales, indiquant que le Groupe parlementaire d’amitié Australie - Vietnam compte plus de 60 membres issus de plusieurs partis politiques. Elle a salué les progrès de la coopération commerciale, éducative et des échanges entre les peuples, ainsi que le soutien australien au transport des forces vietnamiennes de maintien de la paix vers le Soudan du Sud, signe de la confiance politique croissante entre les deux pays.

De son côté, Nguyên Doan Anh a affirmé que la visite d'État du dirigeant Tô Lâm marque un jalon crucial, insufflant un nouvel élan pour rendre le partenariat stratégique global plus profond, substantiel et efficace.

Il a informé son interlocutrice de la création du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Australie, composé de 13 membres et placé sous la présidence d'un vice-président de l'Assemblée nationale, soulignant que le haut niveau de direction de ces groupes dans les deux pays démontre l'importance accordée à la diplomatie parlementaire.

Nguyên Doan Anh a proposé aux deux groupes de mettre rapidement en place des programmes de connexion, de renforcer les échanges entre les commissions spécialisées, les femmes parlementaires, les jeunes députés et les élus locaux, ainsi que de partager leurs expériences en matière de législation et de contrôle dans des domaines émergents tels que l’économie numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique.

Soulignant que l’Australie est le 7e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam le 10e de l’Australie, Nguyên Doan Anh a appelé à exploiter efficacement le Partenariat stratégique global et les accords de libre-échange, dont l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), afin de porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars en 2026.

Sur le plan technologique, le vice-président a salué l'établissement du Centre de technologie stratégique Vietnam - Australie à Hanoï et a appelé à une coopération accrue dans les secteurs de la 5G, de la 6G, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, suggérant aussi le renforcement de la connectivité entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises.

Concernant la mer Orientale, Nguyên Doan Anh a appelé les deux parties à poursuivre leur coordination en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol, et à régler les différends pacifiquement conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Sharon Claydon a exprimé son plein accord avec ces propositions, affirmant la volonté du Parlement australien de collaborer étroitement avec le Vietnam au sein de l'Union interparlementaire (UIP) et d’autres forums multilatéraux, et félicitant le Vietnam pour sa présidence de l'APEC. Elle a souligné que l'Australie et le Vietnam partagent une vision sur un monde pacifique où l'ordre et le droit internationaux sont respectés.

VNA/CVN