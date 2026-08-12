Le dirigeant Tô Lâm reçoit des chefs d'entreprises australiennes

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 12 août à Canberra, des dirigeants d’entreprises australiennes, mettant l’accent sur le développement de chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques, les technologies de pointe, les sciences et technologies ainsi que l’innovation.

>> Vietnam - Australie : approfondissement du partenariat stratégique intégral

>> Le dirigeant Tô Lâm à l'inauguration de la Maison du Vietnam en Australie

>> Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération dans le numérique et les médias

>> Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération financière

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Craig Bradshaw, directeur général d’EQ Resources Limited, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie ouvrait de nouvelles perspectives de coopération pour le développement conjoint de chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Les minerais stratégiques constituent, selon lui, un secteur présentant un important potentiel de coopération, dans lequel EQ Resources Limited figure parmi les entreprises de premier plan.

Saluant les coopérations concrètes déjà établies par EQ Resources Limited avec des partenaires vietnamiens dans le domaine du tungstène, le dirigeant Tô Lâm a souligné que les minerais stratégiques étaient devenus un enjeu de développement à l’échelle mondiale. Les transitions verte et numérique ainsi que le développement des industries de haute technologie entraînent une hausse de la demande mondiale en minerais stratégiques.

Craig Bradshaw a pour sa part salué le potentiel minier du Vietnam et exprimé le souhait de poursuivre et d’élargir les investissements de son entreprise dans le pays.

Se déclarant confiant dans les stratégies de développement du Vietnam, il a estimé que le Vietnam devait continuer à perfectionner son cadre institutionnel, notamment dans le secteur minier, afin d’attirer des entreprises étrangères désireuses d’investir à long terme et de contribuer à l’exploitation et à la transformation de produits à plus forte valeur ajoutée.

Le dirigeant vietnamien a estimé que les entreprises des deux pays pouvaient pleinement tirer parti de leurs complémentarités pour établir des chaînes d’approvisionnement à forte valeur ajoutée. Il a souhaité que les entreprises poursuivent ce modèle de coopération dans une perspective stable, durable et mutuellement bénéfique.

Il a souligné que le Vietnam souhaitait approfondir sa coopération avec EQ Resources Limited dans le développement de chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques, la transformation en profondeur des minerais et les matériaux de haute technologie. La coopération bilatérale ne devrait pas se limiter à la fourniture de matières premières, mais évoluer progressivement vers la constitution d’un écosystème industriel intégrant les matériaux de haute technologie, afin de créer davantage de valeur ajoutée pour les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait de perfectionner son cadre institutionnel afin de développer une industrie minière moderne et durable. Le Vietnam encourage les entreprises disposant de technologies avancées, d’une gestion moderne et engagées dans des investissements à long terme à participer au développement de chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques au Vietnam. Les organismes vietnamiens compétents coopéreront étroitement avec les entreprises sur la base de la législation, de la transparence et de l’intérêt mutuel.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Malcolm Turnbull AC, président d’Advanced Navigation et ancien Premier ministre australien, Tô Lâm a indiqué que sa visite avait obtenu de nombreux résultats positifs, contribuant à consolider les bonnes relations entre les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique intégral. Ces relations sont le fruit de plus de 50 années de liens bilatéraux, et la visite constitue une étape importante dans leur développement.

Il a souhaité que Malcolm Turnbull continue de soutenir le Vietnam dans le développement des sciences et technologies et partage les propositions, initiatives et projets de son entreprise dans les domaines où l’Australie dispose d’atouts et d’une expérience reconnue.

Le dirigeant a indiqué que le Vietnam mettait actuellement en œuvre de nombreuses orientations et politiques visant à perfectionner son cadre institutionnel, à réformer les procédures administratives et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement afin d’atteindre ses objectifs de croissance rapide dans les années à venir. Plusieurs secteurs prioritaires du Vietnam correspondent aux domaines d’expertise des entreprises australiennes, notamment dans les sciences et technologies.

Selon lui, les technologies de navigation et de positionnement développées par Advanced Navigation correspondent aux domaines prioritaires de coopération entre le Vietnam et l’Australie, notamment les sciences et technologies ainsi que les secteurs maritime et océanique. Ces technologies jouent un rôle important dans de nombreux secteurs d’activité.

Le Vietnam accueille favorablement et se tient prêt à créer des conditions favorables à la coopération entre Advanced Navigation et ses partenaires vietnamiens, à promouvoir les transferts de technologies, à transformer les résultats de recherche en produits et applications concrètes et à participer progressivement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, dans l’intérêt des deux pays.

Malcolm Turnbull a affirmé que son entreprise continuerait de développer et d’élargir ses activités au Vietnam. Il a salué la vision des dirigeants vietnamiens concernant les industries électronique et technologique et assuré qu’Advanced Navigation entendait devenir un partenaire fiable du Vietnam, engagé dans une coopération durable et efficace.

Il a estimé que, dans un contexte international marqué par de nombreuses difficultés et défis, les pays et économies de taille moyenne devaient renforcer leur coopération. Rappelant notamment l’importance du Sommet spécial ASEAN-Australie organisé à Sydney, il a souligné la nécessité de renforcer les liens et la coopération régionale.

Tô Lâm s’est dit convaincu que la coopération entre le Vietnam et Advanced Navigation contribuerait non seulement au développement de technologies avancées, mais aussi au renforcement des capacités technologiques, à la formation de ressources humaines hautement qualifiées et à la construction d’un écosystème d’innovation au Vietnam, contribuant ainsi au développement des deux pays et au renforcement de leur partenariat stratégique intégral.

VNA/CVN