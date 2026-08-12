Tô Lâm souligne le rôle des échanges populaires Vietnam - Nouvelle-Zélande

Peu après son arrivée à Auckland, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu, dans la soirée du 12 août, heure locale, Steven Joyce, président par intérim de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam, ainsi que plusieurs représentants de cette association.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien s’est déclaré heureux de rencontrer Steven Joyce et les membres de l’association, estimant que cette rencontre, qui constitue la première activité de sa visite en Nouvelle-Zélande, témoigne de l’affection, de la proximité et des liens étroits entre les peuples vietnamien et néo-zélandais.

Il a hautement apprécié les contributions positives, ainsi que l’engagement et le dévouement des dirigeants et membres de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande-Vietnam au développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’économie, de l’agriculture, des sciences et des technologies.

Les activités de l’association ont non seulement contribué à promouvoir l’amitié entre les deux pays auprès de la population néo-zélandaise et de la communauté néo-zélandaise d’origine vietnamienne, mais aussi à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales.

Le dirigeant vietnamien a souligné qu’après plus de 50 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande avaient enregistré des avancées importantes et globales, avec une coopération de plus en plus approfondie. En particulier, l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2025 a ouvert une nouvelle phase de développement et donné un nouvel élan à la coopération dans les domaines politique et diplomatique, de la défense et de la sécurité, de l’économie, de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies, ainsi que dans les échanges populaires.

Il a indiqué que le Vietnam envisageait de créer une Association d’amitié Vietnam - Nouvelle-Zélande, qui serait un partenaire de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam. Cette initiative devrait contribuer à renforcer les contacts et les échanges entre les deux peuples et à approfondir les relations d’amitié de manière plus substantielle.

Photo : VNA/CVN

Estimant que les possibilités de coopération bilatérale demeurent importantes, Tô Lâm a souhaité que l’association continue de jouer pleinement son rôle de passerelle et de contribuer activement au développement des relations entre les deux pays. Il l’a également encouragée à continuer de faire de l’éducation et de la formation une priorité, tout en favorisant la coopération dans les sciences et technologies, la lutte contre le changement climatique, l’économie, ainsi que l’agriculture verte et propre.

De son côté, Steven Joyce a chaleureusement salué la visite d’État de Tô Lâm en Nouvelle-Zélande et présenté plusieurs activités menées récemment par l’association pour promouvoir les échanges populaires, la coopération dans l’éducation, le tourisme et les liens entre les étudiants vietnamiens poursuivant leurs études en Nouvelle-Zélande.

Il a affirmé que lui-même et l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam étaient prêts à continuer de soutenir la communauté vietnamienne dans le pays, à renforcer leur rôle de passerelle et à apporter des contributions plus concrètes au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

Steven Joyce a enfin souhaité plein succès à Tô Lâm et à la haute délégation vietnamienne lors de leur visite d’État en Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN