Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération dans l’éducation et la formation

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a reçu, le 12 août à Hanoï, une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis conduite par Tim Walberg, président de la Commission de l’éducation et de la main-d’œuvre.

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Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses principaux partenaires d’importance stratégique et souhaitait approfondir le Partenariat stratégique global bilatéral, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays. Elle a salué le soutien américain à un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère".

Saluant le soutien des États-Unis dans l’éducation et la formation, elle a estimé que ce domaine disposait encore d’un important potentiel de développement. Elle a appelé Tim Walberg et les parlementaires américains à soutenir et à promouvoir le modèle de coopération tripartite entre les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens et américains et les entreprises, notamment dans les domaines où le Vietnam a d’importants besoins, tels que les semi-conducteurs, l’IA, les technologies numériques, les biotechnologies et autres technologies stratégiques. Elle a également appelé à renforcer la participation des entreprises à toutes les étapes, de l’identification des besoins en compétences et de l’élaboration des programmes à la mise à disposition d’experts, l’accueil de stagiaires et le recrutement.

Elle a également encouragé les universités américaines de renom à ouvrir des antennes ou à proposer des programmes de formation au Vietnam. Le Vietnam est prêt à faciliter l’implantation et la coopération à long terme des universités, établissements d’enseignement et entreprises américains, afin de faire de la coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et technologies et le développement de ressources humaines hautement qualifiées un pilier important des relations bilatérales.

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Selon Nguyên Thi Thanh, la coopération dans l’éducation, la science et la technologie et la formation de ressources humaines hautement qualifiées devrait devenir un pilier important des relations bilatérales.

Concernant le travail, elle a appelé à renforcer la coopération dans la formation professionnelle, le développement des compétences et l’amélioration de la productivité, ainsi qu’à intensifier les liens entre établissements de formation professionnelle et organisations spécialisées des deux pays, notamment dans les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’IA et la production avancée. Elle a également souhaité des échanges d’expériences sur l’adaptation des travailleurs à la transformation numérique et à l’automatisation, l’amélioration des conditions de travail et la sécurité professionnelle.

Sur le plan parlementaire, Nguyên Thi Thanh a proposé de renforcer les échanges de délégations, notamment entre dirigeants des deux organes législatifs, et de favoriser la création d’un groupe parlementaire d’amitié États-Unis - Vietnam afin d’instaurer un dialogue régulier et substantiel.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, la vice-présidente de l’Assemblée nationale a appelé à maintenir la dynamique de coopération économique comme priorité et moteur des relations bilatérales. Elle a souhaité que les parlementaires américains apportent leur soutien pour encourager le gouvernement américain à reconnaître prochainement le Vietnam comme une économie de marché et pour permettre aux deux pays de conclure rapidement les négociations sur l’accord commercial réciproque.

De son côté, Tim Walberg a exprimé son souhait de renforcer les liens et d’élargir les possibilités de coopération, notamment dans l’éducation et la création d’emplois. Saluant les progrès remarquables du Vietnam dans l’éducation, les sciences, les technologies et l’IA, il a souligné l’importance de la coopération économique dans le développement des relations bilatérales.

Il s’est engagé à promouvoir activement la coopération dans l’éducation et la formation, en particulier dans l’enseignement supérieur, et à jouer un rôle de passerelle entre les entreprises américaines et les établissements d’enseignement vietnamiens, sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels.

VNA/CVN