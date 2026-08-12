Le Vietnam et l’Australie veulent renforcer leur coopération économique et commerciale

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, et le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, ont discuté mercredi 12 août à Canberra des mesures visant à renforcer les liens commerciaux et d’investissement entre les deux pays.

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Cette rencontre bilatérale s’est tenue alors que le ministre Lê Manh Hùng accompagnait le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, lors de sa visite d’État en Australie.

Photo : tapchicongthuong.vn/CVN

Les deux ministres ont salué le partenariat stratégique global Vietnam - Australie, élevé à ce niveau en 2024, ainsi que le fonctionnement efficace du mécanisme de dialogue entre les ministres du Commerce, estimant que ces éléments constituent une base solide pour une coopération économique et commerciale plus substantielle et plus globale.

Les statistiques ont révélé que les échanges bilatéraux ont atteint 8,2 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 22% sur un an, les exportations du Vietnam vers l’Australie ayant progressé de 25,1% pour s’établir à 3,8 milliards de dollars.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs efforts pour porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars américains, en tirant parti de la complémentarité de leurs économies et des cadres de coopération existants, notamment l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Les ministres ont examiné les moyens de renforcer davantage la coopération en matière de commerce et d’investissement, en mettant l’accent sur l’accélération de l’accès au marché pour les produits agricoles et alimentaires qui demeurent soumis à des restrictions.

Les deux parties ont mis en évidence les opportunités d’encourager les investissements des entreprises australiennes au Vietnam dans les domaines de la transformation poussée, de la haute technologie, des minéraux stratégiques, des énergies renouvelables et des industries de soutien, tout en favorisant les liens commerciaux dans les secteurs du textile et de la chaussure, de l’agroalimentaire et des composants électroniques.

Les ministres ont également échangé sur les opportunités de coopération découlant du programme de développement du logement en Australie, susceptibles d’offrir aux entreprises vietnamiennes des débouchés pour la fourniture de matériaux de construction et d’équipements d’aménagement intérieur.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination au sein des mécanismes de coopération multilatérale, et de mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange afin d’apporter des avantages concrets aux communautés des affaires des deux pays.

Déroulée dans une atmosphère empreinte d’amitié, de coopération et de confiance, cette rencontre devrait contribuer à approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie et à donner une nouvelle dynamique à la coopération économique et commerciale bilatérale.

VNA/CVN