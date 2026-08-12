Hommage aux contributions de Xaysomphone Phomvihane aux relations Laos - Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a salué les contributions majeures de Xaysomphone Phomvihane au renforcement de l’amitié, de la solidarité et de la coopération entre le Vietnam et le Laos, soulignant l’empreinte durable du défunt dirigeant dans les relations bilatérales.

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Photo : VNA/CVN

À l'issue de la cérémonie funéraire de Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao et président de l’Assemblée nationale du Laos, tenue le 12 août sur la place Thatluang à Vientiane, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné l'ampleur des contributions du défunt dirigeant lao à la préservation, au renforcement et au développement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

L’ambassadeur a affirmé que Xaysomphone Phomvihane, digne héritier d'une illustre tradition révolutionnaire familiale, a toujours manifesté un attachement profond envers le Vietnam.

Le dirigeant lao accordait une importance primordiale à la préservation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Ses efforts constants visaient à approfondir ces liens dans tous les domaines, apportant des bénéfices concrets aux populations et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.

Xaysomphone Phomvihane a toujours accordé une grande attention au renforcement des relations entre les Assemblées nationales des deux pays et y a apporté des contributions concrètes, faisant de la coopération parlementaire un important canal de consolidation et de développement des relations spéciales Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

Sous sa direction, l'organe législatif lao a intensifié les échanges de délégations et d'informations et le partage d'expériences avec le Vietnam, notamment en matière de révision constitutionnelle, d'édification du droit, de supervision suprême et de prise de décision des questions importantes du pays.

Il a également porté une attention particulière à la formation des cadres parlementaires et des conseils populaires provinciaux, ainsi qu'au suivi rigoureux des projets de coopération clés entre les deux nations.

Sur la scène internationale, il a œuvré pour un renforcement de la diplomatie parlementaire, un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, contribuant ainsi à concrétiser des accords de coopération de haut niveau entre les deux Partis et les deux États.

L'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé son émotion en décrivant le défunt comme un "camarade et un ami très proche" du Parti, de l'État et du peuple vietnamien. Xaysomphone Phomvihane reste un exemple éclatant de la solidarité particulière, fidèle et inébranlable entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

L’ambassadeur vietnamien s'est déclaré convaincu que les contributions précieuses et les sentiments profonds de Xaysomphone Phomvihane envers le Laos et les relations spéciales Vietnam-Laos resteront à jamais gravés dans la mémoire et dans le cœur des peuples des deux pays. Il a exprimé le souhait que les générations actuelles et futures continuent de préserver, de consolider et de développer ces relations afin de les rendre toujours plus durables.

VNA/CVN