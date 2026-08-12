Trân Câm Tu rend hommage au président de l’Assemblée nationale lao

Le 12 août à Vientiane, une haute délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, est allée rendre hommage à Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de l’Assemblée nationale du Laos, et assister à ses funérailles.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Câm Tu a rencontré le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Au nom du PCV et du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, il a adressé ses plus sincères condoléances aux dirigeants, au peuple lao et à la famille du défunt.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la disparition de Xaysomphone Phomvihane constituait une immense perte pour le Laos. Pour le Vietnam, elle représente également la perte d’un grand ami et d’un camarade fidèle, qui avait toujours œuvré au renforcement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de liens stratégiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a également informé le dirigeant lao que, au cours des deux jours précédents, des centaines de délégations représentant les autorités centrales et locales vietnamiennes s’étaient rendues à l’ambassade du Laos à Hanoï, aux consulats généraux du Laos à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi qu’aux représentations diplomatiques et consulaires lao à l’étranger, pour présenter leurs condoléances et signer les registres de deuil, témoignant ainsi de l’attachement du peuple vietnamien au Laos.

De son côté, le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a exprimé sa gratitude au Parti et à l’État vietnamiens ainsi qu’au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour leur soutien constant.

Photo : VNA/CVN

Il s’est dit profondément touché par la décision du Vietnam d’observer un deuil national et d’envoyer une haute délégation à Vientiane pour rendre un dernier hommage à Xaysomphone Phomvihane. Selon lui, cette démarche témoigne de la fraternité et de la solidarité traditionnelles entre les deux nations, en toutes circonstances.

Le dirigeant lao s’est dit convaincu que ces marques de soutien aideraient le Parti, l’État, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple lao, ainsi que la famille du défunt, à surmonter cette épreuve et à mettre en œuvre avec succès les résolutions du XIIe Congrès national du PPRL et le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique du Laos, tout en continuant à préserver et à consolider les relations entre le Laos et le Vietnam.

À cette occasion, les deux parties ont également échangé sur plusieurs mesures visant à approfondir la coopération bilatérale, à mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États et à contribuer à la stabilité et au développement de la région.

VNA/CVN