Le dirigeant Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné d'une haute délégation vietnamienne, a rencontré le 12 août (heure locale), à Auckland, le personnel de l'ambassade du Vietnam ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne résidant en Nouvelle-Zélande et dans les États insulaires du Pacifique Sud.

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Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a affirmé que cette rencontre témoigne de l'attention particulière portée par le Parti, l'État et le secrétaire général du Parti et président de la République aux Vietnamiens résidant à l’étranger. Elle constitue une source majeure d’encouragement spirituel, contribuant à estomper la distance géographique.

Dressant un bilan de la situation locale, l'ambassadeur a précisé que la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande compte environ 15.000 personnes, parfaitement intégrées, actives dans la préservation de l'identité culturelle nationale et tournées vers la patrie, tout en contribuant notablement aux relations bilatérales.

Il a souligné que des associations vietnamiennes ont été établies dans toutes les grandes villes du pays, incluant des mouvements dynamiques des étudiants, plus récemment, le Réseau du savoir vietnamien en Nouvelle-Zélande (VietKnowledge NZ – VKNZ) destiné à connecter les savoirs pour le développement de la communauté.

Lors de la rencontre, les représentants de la communauté vietnamienne ont affirmé leur volonté de continuer à renforcer la solidarité au sein de la communauté, à rester attachés à leurs racines et à leur Patrie, et à contribuer à préserver et à promouvoir l’identité culturelle vietnamienne ainsi que les belles traditions de la nation auprès des amis néo-zélandais et internationaux. Ils ont également exprimé leur détermination à œuvrer ensemble à la réalisation de l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rappelé que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande célèbrent plus de 50 ans de relations diplomatiques, marquées par l'élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global en 2025. Cet événement témoigne d'une confiance élevée et d'une coopération globale dans divers domaines.

Le dirigeant a souligné que sa visite vise à approfondir les relations bilatérales et à renforcer une coopération plus substantielle et efficace, notamment dans les domaines où les deux pays disposent d’atouts, en particulier dans le secteur maritime. La Nouvelle-Zélande est une puissance maritime, tandis que le Vietnam dispose également d’atouts dans ce domaine et ambitionne de devenir une nation maritime forte.

Informant la communauté de la situation nationale, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam se fixe des objectifs de croissance ambitieux, visant un taux à deux chiffres pour devenir un pays à revenu élevé où la qualité de vie des citoyens est constamment améliorée.

Il a souligné que le système politique a entrepris des réformes majeures, notamment la rationalisation de l'appareil administratif pour une gestion sociale plus efficace, appuyée par de nouvelles résolutions stratégiques et de politiques destinées à créer des percées socio-économiques.

Tô Lâm a également annoncé l'adoption récente par le Bureau politique de la Résolution N°23-NQ/TW du 2 août 2026, qui stipule que la communauté des Vietnamiens à l'étranger est une partie inséparable de la nation et une ressource stratégique pour le développement du pays.

Enfin, Tô Lâm a adressé ses salutations chaleureuses aux Vietnamiens de Nouvelle-Zélande et des pays insulaires du Pacifique Sud, saluant et appréciant les activités significatives menées par la communauté et ses associations. Il les a encouragés à renforcer leur solidarité, à bâtir une communauté toujours plus forte, à préserver et promouvoir la fierté nationale, l’identité culturelle et les traditions de la Patrie, et à continuer de contribuer concrètement au développement du pays. Il a également souligné leur rôle d’ambassadeurs de l’image du Vietnam et de facteur important dans la consolidation des bonnes relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN