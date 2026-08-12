Le Premier ministre Lê Minh Hung reçoit l’ambassadeur d’Israël

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 12 août à Hanoï, l'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Yaron Mayer, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Félicitant le diplomate pour le plein succès de son mandat de quatre ans, le chef du gouvernement a salué le développement positif des relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux nations.

Il a notamment mis en avant la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA) ainsi que l'ouverture de la ligne aérienne directe entre Hanoï et Tel-Aviv, ceux qui ont servi de fondement essentiel pour dynamiser les échanges économiques, commerciaux, de l’investissement, touristiques et humains.

Le Premier ministre a également souligné la croissance constante du commerce bilatéral, qui a atteint 3,63 milliards de dollars en 2025, marquant une progression de près de 12% par rapport à 2024.

Il a réaffirmé que de nombreux potentiels de collaboration restent à exploiter, particulièrement dans les secteurs de la science et de la technologie, de l'innovation, de l'agriculture intelligente et de l'économie circulaire.

À cette occasion, le Premier ministre Lê Minh Hung a sollicité le soutien continu du gouvernement israélien en faveur de la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Israël, tout en souhaitant que l'ambassadeur continue, dans ses futures fonctions, à soutenir et à contribuer à la consolidation des relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Yaron Mayer a exprimé son profond attachement au Vietnam et à son peuple, confirmant la volonté d'Israël d'intensifier la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de l'agriculture de haute technologie et de l'énergie.

Le diplomate a adressé ses remerciements au gouvernement, aux ministères et secteurs vietnamiens pour leur soutien et leur coordination étroite, laquelle a permis d'approfondir les activités de coopération bilatérale durant son mandat.

Soulignant le vaste potentiel de la coopération et des échanges entre les deux peuples, Yaron Mayer a affirmé qu'il gardera d'excellents souvenirs de son séjour et contribuera au renforcement des liens entre le Vietnam et Israël.

VNA/CVN